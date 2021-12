Problem mit watchOS 8.3: Apple Watch lädt sehr langsam oder gar nicht

Besitzer der neuen Apple Watch Series 7 berichten nach dem jüngsten Firmware-Update von Problemen beim Aufladen ihrer Uhr. Häufig gibt es dabei Fehler in Verbindung mit Ladegeräten und Ladekabeln von Drittanbietern. Eine Lösung ist noch nicht in Sicht.

Probleme mit Ladezubehör

Derzeit ist zudem noch völlig unklar, was es mit den gemeldeten Problemen auf sich hat: Ist es ein Fehler in watchOS 8.3 oder eine von Apple "geplante" Aussperrung von Drittanbieter-Zubehör? Derzeit steht nur eines fest - viele Apple-Watch-Besitzer haben Probleme beim Aufladen ihrer Uhr, seit sie das Update auf watchOS 8.3 installiert haben. Das äußert sich den Nutzerberichten nach ganz unterschiedlich. Bei einigen bricht die Ladefunktion ab, bei anderen startet sie erst gar nicht. Häufig gibt es Probleme mit der Schnellladefunktion. Dann lädt die Uhr nur rund 2 Prozent in zehn Minuten, schreibt einer der Betroffenen im MacRumors Forum.Laut dem Online-Magazin MacRumors sind von dem Fehler vor allem Besitzer der Apple Watch Series 7 betroffen, über Probleme mit den anderen Generationen liest man so gut wie nichts.Beim Ausprobieren stellten einige Betroffene fest, dass nach einem Neustart die Ladefunktion zunächst ganz normal funktioniert. Allerdings ist das kein "dauernder Effekt", bei den meisten Nutzern kam es dann beim nächsten nötigen Aufladen wieder zu Problemen. Obwohl ein Großteil meldete, dass es Fehler in Zusammenhang mit Drittanbieter-Ladezubehör gibt, findet man auch einige wenige Berichte, die von dem gleichen Fehler mit Apples Original-Zubehör zeugen.Apple hatte nach dem Start der neuen Apple Watch Series 7 bereits einmal ein Software-Update nachgereicht, welches die Ladefunktion der neuen Watch verbessern sollte. Aktuell wird erwartet, dass das nun auch wieder der Fall sein wird; sprich, dass man auf ein Bugfix-Update von Apple warten muss, welches die Probleme wieder bereinigt.