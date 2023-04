Grimes zu KI-Fakes: Macht was ihr wollt, solange ich 50% erhalte

Claire Elise Boucher alias Grimes ist den meisten als On/Off-Freundin von Elon Musk bekannt, die beiden haben auch zwei Kinder. Die Elektronik-Musikerin hat auch eine erfolgreiche Karriere, die nichts mit Musk-Kindern mit komischen Namen zu tun hat - und zeigt sich progressiv.

Kein Problem mit KI, im Gegenteil

Grimes hat ihre ersten musikalischen Schritte vor mittlerweile rund 16 Jahren gemacht, ihren bisherigen Höhepunkt erlebte sie mit dem 2015er-Album Art Angels. Ihre Musk scheut sich nicht vor künstlerischen sowie technischen Experimenten und das erklärt auch, warum sie nun eine mehr als interessante Einstellung zum Thema KI mitbringt.Denn seit einer Weile gibt es in der Musikindustrie viel Aufregung rund um das Thema KI-generierte Musik bzw. dem Einsatz von künstlich generierten Stimmen, die wie bekannte Sänger klingen. Konkret gab es vergangene Woche enormes Aufsehen, weil ein Song namens "Heart On My Sleeve" von Drake & The Weeknd viral ging - aber keiner der genannten Künstler tatsächlich daran mitgewirkt hat.Grimes sieht das aber wesentlich entspannter als die Plattenfirma Universal Music Group, die gegen den Fake-Song auf allen relevanten Plattformen vorging. Denn die 35-Jährige schrieb auf Twitter, dass sie nichts dagegen hat, wenn man ihre Stimme per KI nachahmt, wenn man sie dafür gerecht bezahlt: "Ich teile 50 Prozent der Tantiemen für jeden erfolgreichen KI-generierten Song, der meine Stimme verwendet. Das ist der gleiche Deal wie mit jedem anderen Künstler, mit dem ich zusammenarbeite. Ihr könnt meine Stimme gerne verwenden, ohne dass ihr dafür bestraft werdet. Ich habe kein Label und keine rechtlichen Bindungen."Mehr als das, Grimes findet die Entwicklung spannend: "Ich halte es für cool, mit einer Maschine verschmolzen zu sein, und mir gefällt der Gedanke, dass alle Kunst frei zugänglich ist und das Urheberrecht abgeschafft wird." Künstlerische Vorgaben will sie keine machen: "Ich bin nur neugierig, was überhaupt passiert und daran interessiert, ein Versuchskaninchen zu sein."