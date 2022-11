Kindle Scribe: Lieferprobleme bei Amazons neuem eBook-Reader

Die Produktion und Auslieferung des neuen Amazon Kindle Scribe könnte sich verzögern. Aufgrund eines weiteren Corona-Lockdowns in chinesischen Fabriken ist die Produktion des eBook-Readers mit Stifteingabe gefährdet. Erste Käufer berichten von geänderten Lieferterminen.

Amazon stellt Kindle Scribe mit Eingabestift vor

Keine Auswirkungen auf Deutschland?

Während der Marktstart des Kindle Scribe für den 30. November angekündigt wurde, häufen sich die Meldungen über einen verzögerten Versand. Für diesen könnte die Schließung der zuständigen Foxconn-Fabrik in China verantwortlich sein, die bereits seit Mitte Oktober von einer steigenden Zahl an Coronavirus-Fällen betroffen ist. Erst in den nächsten Wochen ist hier mit einer Normalisierung zu rechnen, sollte die "Zero Covid"-Politik der chinesischen Regierung und die damit verbundenen Lockdown-Maßnahmen Wirkung zeigen.Vorbesteller des Kindle Scribe sollten in ihrem Bestellverlauf prüfen, ob sich der Liefertermin verändert hat. Sollte dies der Fall sein, dürfte es sich möglicherweise nur um wenige Tage handeln. Bisher berichten nur wenige Käufer, dass sich die Auslieferung bis Ende Dezember verzögert. Für das Weihnachtsgeschäft könnte die Fabrikschließung jedoch weitere Auswirkungen haben, da bei Foxconn nicht nur Amazon-Produkte , sondern auch jene von Apple und Co. gefertigt werden.Ein Blick in den Online-Shop von Amazon Deutschland zeigt bisher keine gravierenden Veränderungen. Trotz der zunehmenden Meldungen ist hier weiterhin die Rede davon, dass der Artikel am 30. November 2022 erscheint. Als Liefertermin wird hingegen der 1. Dezember 2022 genannt. Somit scheint es möglich, dass zumindest hierzulande die erste Charge noch nicht komplett zugeteilt wurde und somit noch ausreichend Kontingent vorhanden ist.Bei einem Preis von mindestens 370 Euro für einen eBook-Reader samt Stifteingabe dürfte die Nachfrage allerdings deutlich geringer sein als bei normalen Kindle-Modellen oder dem ebenso beliebten Paperwhite. Reddit und Goodereader via Mobiflip