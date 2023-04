Ford stoppt Produktion: F-150 Lightning brennt in Video komplett aus

Die Batterie- und Ladesysteme sind bei der Entwicklung von E-Autos eine der großen Hürden. Ford musste Anfang des Jahres wegen Problemen die Produktion des F-150 Lightning stoppen. Jetzt zeigt ein Video, wie eines der Fahrzeuge beim Laden vollständig ausbrennt.

Video zeigt, wie E-Auto beim Laden vollständig ausbrennt

Brand auf Ford-Stellplatz

Zusammenfassung Ford stoppte Produktion des F-150 Lightning wegen Problemen

Video zeigt, wie eines der Fahrzeuge beim Laden ausbrennt

Polizei erhält Notruf wegen Brand auf Ford-Stellplatz

Ursache des Problems in Werk in Georgia gefunden

Ford verbessert Qualitätskontrolle in Zusammenarbeit mit Auftragsfertiger

Auch Autos sind nur Maschinen, bei denen es auch mal ordentlich schiefgehen kann. Bei Elektroautos zählt ein Brand der Batterie zu den Worst-Case-Szenarien - wir hatten in der Vergangenheit wiederholt über Probleme bei Tesla , aber auch anderen Herstellern berichtet. Jetzt steht Ford und sein Elektro-Pick-up F-150 Lightning wegen eines fatalen Defekts im unrühmlichen Rampenlicht.Wie der US-Sender CNBC berichtet, hatte Ford Anfang des Jahres die Produktion des Fahrzeugs über mehrere Wochen hinweg gestoppt. Nach einer Medienanfrage auf Basis des sogenannten "Freedom of Information Act", konnten die Journalisten jetzt Videomaterial sowie Fotos sichten, die den Vorfall zeigen, der zur kostspieligen Entscheidung der Verzögerung der Produktion geführt hatte.Am 4. Februar hatte die Polizei in Dearborn, Michigan, demnach einen Notruf wegen eines Brandes erhalten, der sich auf einem Stellplatz von Ford entwickelt hatte. Ein F-150 Lightning war nach den aktuell verfügbaren Informationen beim Ladevorgang in Brand geraten, das Feuer war auf zwei nebenstehende Fahrzeuge übergesprungen. Wie lange das Feuer angedauert hatte, ist aktuell nicht bekannt.Ford teilt in einer Stellungnahme gegenüber CNBC mit, dass man die Ursache des Problems bis zur Batterieproduktion in einem Werk in Georgia zurückverfolgt habe. Im nächsten Schritt habe man schnell Schritte eingeleitet, um die Qualitätskontrolle in Zusammenarbeit mit dem Auftragsfertiger zu verbessern.