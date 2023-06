Ford-Chef lästert über Cybertruck, der sei was für "Silicon-Valley-Leute"

Tesla bereitet dieser Tage den Produktionsstart seines Cybertrucks vor, zumindest in den USA wird der Elektro-Pickup in absehbarer Zukunft an erste Kunden ausgeliefert. Die Konkurrenten sehen das - zumindest in der Öffentlichkeit - gelassen. Und bei Ford stichelt man in Richtung Tesla.

Cybertruck ist nicht für "echte Menschen"

In den USA gibt es seit bereits einer Weile einen Zweikampf zwischen Ford und Tesla, der Detroiter Autobauer bietet seinen Ford F-150 Lightning schon seit gut einem Jahr an. Das Fahrzeug ist im Gegensatz zum Cybertruck ein "klassischer" Pickup-Truck, zumindest wenn man das "PS-Monster" (laut ADAC ) überhaupt mit dem Wort klassisch umschreiben kann.Bei Ford ist man angesichts der bevorstehenden Konkurrenz nach wie vor entspannt. Ford-CEO Jim Farley hat nun erneut Giftpfeile in Richtung Tesla verschossen, die man aber auch als Nervosität interpretieren kann. In einem Interview mit Jim Cramer von CNBC sagte er, dass er die Faszination der Menschen für Tesla durchaus verstehen könne: "Die Realität ist, dass Amerika einen Underdog liebt - und wir sind der Marktführer für elektrische Lkw und Vans, und wir kennen diese Kunden besser als jeder andere."Tesla ist im Wesentlichen etwas für Tech-Hipster, so Farley: "Und wenn Elon Musk einen Cybertruck für Leute aus dem Silicon Valley entwerfen will, ist das auch in Ordnung." Der Tesla-Truck sei ein "cooles High-End-Produkt, das vor einem Hotel geparkt ist." Farley legt auch nach: "So einen Truck baue ich nicht. Ich baue Trucks für echte Menschen, die echte Arbeit leisten, und das ist eine andere Art von Truck."Das gegenseitige Ätzen hat bei Tesla und Ford mittlerweile so etwas wie Tradition, denn die beiden Hersteller beharken sich seit Jahren zum Thema F-150 (Lightning) bzw. Cybertruck. So hat Tesla bei der Vorstellung seines Fahrzeugs ein Video gezeigt, in dem der Cybertruck einen F-150-Verbrenner zieht, Ford hat darauf u. a. mit einem Seitenhieb beim Thema Laden reagiert.