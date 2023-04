Atari kauft mehr als 100 Spiele-Klassiker aus den 1980ern und 1990ern

Atari ist einer der legendärsten Namen der Spielebranche. Legendär sind aber auch die wirtschaftlichen Turbulenzen, mit denen das Unternehmen im Verlauf der Jahrzehnte zu kämpfen hatte. Doch seit einer Weile arbeitet Atari an einem Comeback. Das zeigt auch der folgende Kauf.

Alte Spiele und neue Versionen

Zusammenfassung Atari kauft mehr als 100 PC- und Konsolentitel aus den 80er- und 90er-Jahren.

Käufe umfassen Namen wie Bubsy, Hardball, Demolition Racer u.a.

Geschäft umfasst auch Rechte, neue Titel zu entwickeln.

Atari versucht, sich zu einem modernen Unternehmen zu wandeln.

Atari möchte sein Videospielgeschäft ausbauen und Eigentum nutzen.

Ziel ist es, klassische Spiele zu veröffentlichen und neue zu entwickeln.

Denn Atari hat die Übernahme von mehr als 100 PC- und Konsolentiteln aus den 1980er- und 1990er-Jahren bekannt gegeben. Die Sammlung umfasst namhafte Retro-Spiele aus den Serien Bubsy, Hardball, Demolition Racer sowie 1942: Pacific Air War, F-117A und F-14. Das sind Spiele, für die bekannte Entwickler und Publisher aus der damaligen Zeit verantwortlich waren, genauer gesagt sind es Accolade (wo man auch die Namensrechte gekauft hat), Micropose und Infogrames.Atari hat hier nicht nur bestehende Retro-Spiele gekauft, sondern auch die Rechte, auf den dazugehörigen Marken neue Titel entwickeln zu dürfen. "Viele dieser Titel sind Teil der Atari-Geschichte, und Fans können sich darauf freuen, dass viele dieser Spiele in physischen und digitalen Formaten neu aufgelegt und in einigen Fällen sogar auf moderne Konsolen portiert werden", sagte Atari-CEO Wade Rosen.Der Videospielpionier will sich damit auch zu einem modernen Unternehmen wandeln, auch wenn das Atari von heute kaum noch etwas mit der 1972 von Nolan Bushnell und Ted Dabney gegründeten Firma zu tun hat. Denn Atari hat mehrmals den Besitzer gewechselt bzw. ist in schweren finanziellen Turbulenzen gewesen.Atari schreibt aktuell, dass man mehrjährige Anstrengungen unternimmt, um das Unternehmen umzugestalten: "Ein wichtiger Teil dieser Bemühungen besteht darin, das Videospielgeschäft von Atari auszubauen und den großen Katalog an geistigem Eigentum des Unternehmens zu nutzen, um klassische Spiele zu veröffentlichen und neue, hochwertige Spiele auf den Markt zu bringen."