"Save Mary": Atari verkauft nie veröffentlichtes Spiel für 2600-Konsole

Atari hat für die mittlerweile 46 Jahre alte 2600-Konsole ein neues - bisher noch nicht veröffentlichtes - Spiel angekündigt. Atari wird dem Titel "Save Mary" als Limited Edition in der klassischen Cartridge-Form herausgeben.

Atari/Plaion

500 Exemplare von "Save Mary"

Aus für Save Mary und Atari 2600 kam zeitgleich

Zusammenfassung Atari kündigt neues Spiel "Save Mary" für 46 Jahre alte 2600-Konsole an

"Save Mary" als Limited Edition in klassischer Cartridge-Form

Nach Ankündigung sofort ausverkauft, nur 500 Exemplare produziert

Verkauf nur in den USA, Preis pro Cartridge 60 Dollar

"Save Mary" ursprünglich in goldenen Jahren der Konsole entwickelt

Entwickelt von Atari-Veteran Tod Frye, bekannt für 2600er-Version von Pac-Man

Spielprinzip: Rettung einer in Schlucht gefangenen Figur namens Mary

Atari-Gründer Nolan Bushnell lobt Spiel als Fokus auf Konstruktion statt Zerstörung

Der Ansturm auf die neue Cartridge für die Atari 2600-Konsole war allerdings größer als vermutet. Kaum, dass das Unternehmen die Ankündigung veröffentlicht und die Seite in seinem Web-Store online gebracht hatte , war das Spiel auch schon ausverkauft.Laut Atari gibt es in der neuen Auflage nur 500 Exemplare des Spiels. Bestellungen wurden nur in den USA angenommen. Atari schrieb dazu: "Wenn Sie eine dieser Cartridges für 60 Dollar vorbestellen, erhalten Sie neben dem Spiel selbst eine silberne Sammleredition und ein farbiges Handbuch. Es sind nur 500 dieser Cartridges erhältlich, was sie zu einem attraktiven Sammlerstück für Atari-Fans macht."Save Mary reiht sich damit nun in eine Reihe von anderen kürzlich produzierten Atari 2600-Cartridges ein, von denen viele brandneue Titel wie Mr. Run und Jump oder unveröffentlichte "verlorene" Spiele wie Aquaventure sind. Sie alle sind mit eine alten Konsole oder auch der Neuauflage 2600+ nutzbar Save Mary und wurde eigentlich in den goldenen Jahren der Konsole entwickelt, bevor es auf Eis gelegt wurde, als die Konsole schließlich eingestampft wurde. Save Mary befand sich zu dem Zeitpunkt bereits rund zwei Jahre lang in der Entwicklung, was in der Generation der Spiele damals eine echte Ewigkeit war.Der normale Zeitrahmen für die Entwicklung eines Atari-Spiels betrug damals im Höchstfall sechs bis neun Monate, wobei einige berühmt-berüchtigte Titel nach nur fünf oder sechs Wochen fertiggestellt waren. Save Mary wurde ursprünglich von Atari-Veteran Tod Frye entwickelt, dem Mann hinter der 2600er-Version von Pac-Man und der Swordquest-Serie.Das Spiel selbst hat wie alle Titel aus dem Zeitalter eine einfache Handlung. Man muss eine Figur namens Mary retten, die in einer steilen Schlucht feststeckt, die sich schnell mit Wasser füllt.Es gibt einige Hilfsmittel, um Mary zu befreien. Dazu gehört ein Kran, mit dem man eine Plattform bauen kann, um ihr aus ihrer misslichen Lage zu helfen. Der Gründer von Atari, Nolan Bushnell, lobte den Titel in einem Interview im Jahr 1989 als "das erste Spiel, in dem man sich auf die Konstruktion und nicht auf die Zerstörung verlässt, um die Prinzessin zu retten".