Atari VCS startet endlich bis Ende 2020, grundlegend überarbeitet

Nach dem Konsolen-Urgestein Atari vor rund zwei Jahren die neue hybride Spielekonsole Atari VCS mit einer Crowdfunding-Kampagne gestartet hatte, geht es jetzt auch endlich mit dem regulären Verkauf los - besser gesagt der Vorverkauf startet.

Daten Atari VCS 400

14,5 x 5,3 x 1,6 Zoll (36,8 x 13,5 x 2 Zentimeter), 1,3 Kilogramm

Atari Custom Linux OS (Linux Kernel)

AMD Raven Ridge 2

Ryzen GPU

Anschlüsse / Ports HDMI 2.0, 2.4/5GHz WLAN, Bluetooth 4.0, Gigabit Ethernet, 4 x USB 3.1

32GB eMMC Speicher plus externe HD und SD-Karte

8 GB DDR4 RAM aufrüstbar

HDCP 2.2

Live Streaming mit Twitch.tv

Mouse- und Keyboard-Support

Stella - Atari-2600-Emulator für Windows

Atari

Eigentlich muss man an der Atari VCS noch "Version 2020" mit dran schreiben, denn der Konsolenhersteller ist in den letzten Monaten nicht untätig gewesen und hat die Retrostil-Konsole noch überarbeitet. APU und GPU wurden ausgetauscht, der Arbeitsspeicher verdoppelt. Nun startet der Vorverkauf ab sofort auf der Webseite zur Atari VCS. Zur Markteinführung wird das Atari VCS-System in verschiedenen Konfigurationen und Designs erhältlich sein. Zudem starten auch die bereits vorgestellten Eingabegeräte, der VCS Classic Joystick und der Modern Controller.Nach einer langen und einer "beschwerlichen Reise" mit zahlreichen Verzögerungen und anderen Problemen kündigte Atari letzten Monat schließlich ein Veröffentlichungsfenster für den Herbst 2020 für die VCS an. Ein genaues Datum für die Veröffentlichung steht noch aus, doch auf der Website schreibt Atari jetzt, dass Bestellungen in den USA noch vor dem 24. Dezember 2020 ausgeliefert werden sollen. Wie es mit den anderen Regionen aussieht ist noch nicht bekannt, aber das dürfte wohl auch ein wenig an den Vorbestellungen hängen.Der Atari VCS wird mit dem sogenannten Atari Vault mit mehr als 100 Arcade- und Heimklassikern ausgeliefert. Zusätzliche Spiele und Inhalte werden vermutlich im vierten Quartal verfügbar sein, auf jeden Fall noch rechtzeitig vor der Auslieferung der Konsolen.