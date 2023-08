Atari 2600+: Die Kultkonsole kehrt zurück, und zwar als "Original"

Für Konsolenspieler und Gamer allgemein hat der Name Atari 2600 einen ganz besonderen Klang. Denn es war die erste Konsole, die zum Massenphänomen wurde und als Grundstein des heutigen Milliarden­geschäfts gesehen werden kann. Nun kommt das Gerät zurück.

Atari/Plaion

Atari 2600 ist mehr als Kult

Atari 2600+: Video stellt die Neuauflage der Kultkonsole vor

Holzfront darf nicht fehlen

Wer in den 1980ern aufgewachsen ist und ein technisch interessiertes Kind war, der hat sicherlich früher oder später mit Atari 2600 Kontakt gehabt. Und das war eine Erfahrung, die auf die Betroffenen eine Wirkung hatte, die man aus heutiger Sicht kaum beschreiben oder nachvollziehen kann.Nun kommt die Konsole, die auch den Beginn eines unbeschreiblichen Aufstiegs und spektakuläreren Fall seines Herstellers markierte, zurück, und zwar in einer durchaus überraschenden und ungewöhnlichen Form. Denn Atari und Plaion (früher als Koch Media bekannt) bringen das nun Atari 2600+ genannte Gerät nicht als Mini-Ausgabe nach Vorbild von Nintendos NES Classic, sondern als vollwertigen Nachbau.Das Gerät wird 119,99 Euro kosten und ab dem 17. November erhältlich sein. Der Hersteller verspricht, dass Atari 2600+ eine "originalgetreue Replik" sei, dazu zählt auch ein klassischer CX40+-Joystick - wer einen zweiten benötigt, wird dafür 22,99 Euro auf den Tisch legen müssen (via Eurogamer ).Optisch ähnelt die Konsole dem 1977 veröffentlichten Original, dazu zählt natürlich auch die Front in Holzoptik. Unter der Haube hat sich aber natürlich einiges getan. So hat Atari 2600+ einen HDMI-Ausgang, einen USB-Stromanschluss und mehrere Bildschirmauflösungen. Nicht fehlen darf natürlich auch die für die damalige Zeit so typische Art, Spiele einzulegen, nämlich mit Cartridges, die in die Mitte oben bzw. hinten gesteckt werden. Es werden auch viele alte Cartridges unterstützt, die komplette Liste, welche funktionieren und welche nicht (oder noch nicht getestet wurden) kann man in einem PDF einsehen.Eine solche Cartridge wird mitgeliefert, darauf befinden sich zehn Games: Adventure, Combat, Dodge Em, Haunted House, Maze Craze, Missile Command, Realsports Volleyball, Surround, Video Pinball und Yars Revenge. Man wird aber auch Cartridges kaufen können, auf denen ein Spiel zu finden ist. Zum Start wird es Titel wie Berzerk Enhanced Edition und Mr. Run and Jump zu kaufen geben, diese sollen jeweils 29,99 Euro kosten. Das ist ein Preis, den man durchaus als stolz bezeichnen kann.