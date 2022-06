Xiaomi zeigt neues Mi Band 7 Pro mit größerem Display vorab

Xiaomi will nach dem Mi Band 7 , das man im Mai auf den Markt gebracht hat, bald auch eine Pro-Version seines neuen Fitness-Trackers einführen. Das Xiaomi Mi Band 7 Pro wird mit einem größeren Display daherkommen und sonst in vielerlei Hinsicht die gleichen Features bieten, wie die reguläre Ausgabe.

Markteinführung bereits Anfang Juli

Xiaomi

Xiaomi veröffentlichte über seine Kanäle beim chinesischen Twitter-Pendant Weibo jüngst eine Ankündigung , laut der man Anfang Juli mit dem Xiaomi Mi Band 7 Pro einen weiteren neuen Fitness-Tracker mit Smartwatch-Funktionen einführen will. Im Mittelpunkt steht ein größeres Display, das mit seiner langgezogenen Bauweise zum Beispiel an die Huawei Watch Fit 2 und das von Xiaomis Tochtermarke Redmi verfügbare Smart Band Pro erinnert.Vermutlich ist die beliebte günstige Smartwatch von Huawei auch genau das Konkurrenzprodukt, gegen das Xiaomi sein Smart Band 7 Pro positionieren will. Anders als beim Redmi-Modell setzt man dabei aber nicht auf einen Kunststoff-, sondern auf einen hochwertigeren Metallrahmen um das Display.Abgesehen von dem kurzen Teaser-Video machte Xiaomi zunächst keine weiteren Angaben zu seiner neuen Fitness-Smartwatch . Immerhin nannte das Unternehmen bereits einen Termin für die Markteinführung: Anfang Juli, genauer gesagt am 4. Juli 2022, soll es soweit sein. Dann wird das Xiaomi Mi Smart Band 7 Pro zusammen mit den neuen High-End-Smartphones der Xiaomi 12S-Serie in China offiziell präsentiert.Beim chinesischen Shopping-Portal JD.com finden sich bereits einige erste weitere Produktbilder zum Mi Band 7 Pro, die aber auch keine weiteren Auskünfte über die Funktionalität geben. Wahrscheinlich entspricht das Gerät technisch zum Großteil, abgesehen vom Display und dem Akku, weitestgehend dem normalen Mi Band 7 mit seinem kleineren, pillenförmigen Display.