Von 280 auf 4000 Zeichen: Twitter will das Zeichenlimit kippen

Seit der Übernahme von Twitter durch Elon Musk baut der neue Chef den Kurznachrichtendienst um. Heute startet Twitter Blue, demnächst wird man wohl auch nicht mehr von Kurznachrichtendienst sprechen können. Denn Musk plant eine Erhöhung des Zeichenlimits auf 4000 Zeichen.

Twitter, "Langnachrichtendienst"?

Twitter war einst ein soziales Netzwerk , bei dem man 140 Zeichen Platz für Nachrichten hatte. Später wurde das Limit verdoppelt und auf 280 Anschläge erhöht. Bereits damals gab es viele Diskussionen rund um diese Änderung, so mancher sagte schon das Ende von Twitter voraus. Diese Debatten wird es sicherlich auch demnächst wieder geben und die werden dieses Mal wohl noch heftiger ausfallen - daran hat man sich in der Ära Musk aber längst gewöhnt.Denn laut einem Tweet von Musk soll das bisherige Zeichenlimit im Prinzip pulverisiert werden. Denn Elon Musk wurde von einem Nutzer gefragt, ob es denn stimme, dass das Netzwerk die Zeichenbegrenzung auf 4000 angeben wird. Und der neue Chef bestätigte das auch und schrieb schlichtweg Ja.Wie und wann das Ganze umgesetzt wird, teilte Musk nicht mit. Man sollte deshalb auch nicht davon ausgehen, dass das tatsächlich so kommen wird. Ob Twitter eine so grundlegende Änderung durchführt und sein wohl fundamentales Prinzip - die Kürze von Nachrichten - aufgibt, muss sich erst zeigen.Denn obwohl auch schon heute - in Form von Threads mit mehreren Einzel-Tweets - längere Beiträge möglich sind, versuchen die meisten dennoch, ihre Aussage in nur einem Beitrag zu verfassen. In der Kürze liegt bei Twitter auch tatsächlich die Würze. Bei Konkurrent Mastodon sind es übrigens 500 Zeichen, die Anwender maximal zur Verfügung haben.Ab heute ist übrigens auch Twitter Blue verfügbar, das verschobene, kurzfristig eingeführte und dann zwischenzeitlich überarbeitete neue Abo bringt Verifizierungshaken für alle mit sich.