Neu auf Freevee: Amazons kostenlose Filme und Serien im April

Der kostenlose Amazon Streaming-Dienst Freevee erhält in diesem Monat weiteren Film- und Seriennachschub. Zu den Highlights gehören Anchorman, Jury Duty und Panhandle. Wie immer gilt: Alles gratis, aber mit Werbung. Wir zeigen euch die Neustarts im Überblick.

Jury Duty: Offizieller Trailer zur Doku-Style-Comedy von Amazon

Amazon Prime Video: Gratis Freevee-Inhalte im April 2023

Play-Doh Squished ab sofort

Judy Justice - Staffel 2 ab sofort

Panhandle - Staffel 1 ab sofort

Jury Duty ab 7. April

Der Anchorman - Die Legende von Ron Burgundy ab sofort

Armour of God - Chinese Zodiac ab sofort

Mara und der Feuerbringer ab sofort

Dragon Blade ab sofort

Kartoffelsalat ab 7. April

Kartoffelsalat 3: Das Musical ab 7. April

The Debt Collector ab 8. April

Lukas ab 9. April

The Great Alaskan Race - Helden auf vier Pfoten ab 13. April

Battle Drone ab 17. April

Horns ab 17. April

Girls Like Us ab 21. April

A.I. Rising ab 25. April

Der Admiral - Kampf um Europa ab 29. April

Während die echten Blockbuster weiterhin Amazon Prime Video und somit der zahlenden Prime-Kundschaft vorbehalten sind, zeigen sich auf Freevee (früher IMDb TV) diverse Klassiker und eine Handvoll Eigenproduktionen. Zu Letzteren gehört unter anderem die neue Comedy-Serie "Jury Duty", die von den Produzenten von The Office im Stile eine Mockumentary durchaus amüsant erscheint. Der Auftakt erfolgt am 7. April mit den vier ersten Episoden. Abseits davon geht das Judge Judy Spin-Off "Judy Justice" in die zweite Staffel und die Dramedy "Panhandle" feiert Premiere.Im Gegensatz zu den neuen Freevee-Serien zeigt sich die Auswahl an Filmen leicht angestaubt. Lediglich der Klassiker "Anchorman" (Die Legende von Ron Burgundy) mit Will Ferrell, Christina Applegate, Steve Carell, Paul Rudd und David Koechner dürfte den ein oder anderen Zuschauer vor die Mattscheibe ziehen. Weiterhin sieht man Jackie Chan in "Dragon Blade", Jean-Claude Van Damme in "The Bouncer" (Lukas) und Daniel Radcliffe in "Horns". Abschließend stellt Amazon zusätzlich die März-Aufnahmen "V: Die Besucher", "Arthurs Gesetz" und "Timewasters" in den Mittelpunkt.