Neu und originalverpackt: Paletten mit über 2000 Retro-PCs aufgetaucht

Die Fan-Szene rund um alte Computertechnik ist gerade um einen kaum vorstellbaren Schatz bereichert worden: Mehrere Paletten mit nie verkauften PCs, die vor rund 40 Jahren hergestellt wurden, standen plötzlich zum kleinen Preis auf eBay zum Verkauf.

40 Jahre alte Cloud

Zusammenfassung 2200 NABU-PCs aus den 80ern auf eBay erwerbbar

NABU-Rechner mit Z80A-Prozessor, TMS9918A-Videochip und AY-3-8910-Soundprozessor

Cloud-Computing: Rechner konnte Software über Fernsehkabel beziehen

NABU-Server schon lange abgeschaltet, Rechner kaum noch nutzbar

Preis stieg nach Bekanntwerden von 60 auf 120 Dollar

Allein schon die Marke dürfte heute kaum noch jemandem etwas sagen: Die Rechner stammen von NABU, einem kanadischen Unternehmen, das in der damals aufkommenden Welt der Personal Computer letztlich keine größere Rolle eingenommen hat. Aus heutiger Sicht muss man allerdings sagen, dass dies vor allem daran lag, dass die Firma ihrer Zeit wahrscheinlich um Jahrzehnte voraus war.Denn das Spannende an den Rechnern war nicht unbedingt die Hardware, wie aus einem Bericht des US-Magazins Motherboard hervorgeht. Diese gehörte zum verbreiteten Standard der damaligen Zeit: Im Inneren arbeitete ein Z80A-Prozessor mit einer Taktung von 3,58 Megahertz, der auf 64 Kilobyte Arbeitsspeicher zurückgreifen konnte. Ergänzt wurde dieser mit einem Texas Instruments TMS9918A-Videochip mit separaten 16 KB RAM und einem General Instrument AY-3-8910-Soundprozessor.Das eigentlich spannende an dem System lag darin, dass NABU etwas realisieren wollte, das heute als Cloud-Computing bekannt ist. Bis zur Geburt des World Wide Web waren es damals noch zehn Jahre hin und auch die damaligen frühen Internetverbindungen gab es bei Privatleuten faktisch nicht. Die Firma setzte daher darauf, dass der PC an den heimischen Fernsehkabel-Zugang angeschlossen wurde und die benötigte Software direkt über diesen bereitgestellt bekam. Ein lokales Speichermedium gehörte daher auch nicht zum Lieferumfang, eine Festplatte konnte allerdings separat erworben werden. Da die nötigen NABU-Server inzwischen schon sehr lange abgeschaltet sind, ist der Funktionsumfang der Geräte heutzutage damit kaum noch vorhanden.Ein größerer Bestand dieser PCs - insgesamt 2200 Stück - lagerten seit vielen Jahren in einer Scheune im Massachusetts. Diese war inzwischen einsturzgefährdet und musste daher geräumt werden. Statt die alten Geräte, die schlicht nicht mehr sinnvoll nutzbar sind, zu entsorgen, entschloss man sich allerdings, sie auf eBay zu verkaufen - für 59,99 Dollar pro Kiste. Anfangs verbreitete sich die Kunde von dem Angebot in den Foren und Kommunikationskanälen der Retro-Computing-Szene, als der YouTuber Adrian Black dann allerdings ein Video veröffentlichte, in dem er das Gerät genauer unter die Lupe nahm, stiegen Bekanntheit und Interesse an dem Angebot deutlich an. Und in der Folge auch der Preis, der inzwischen bei 119,99 Dollar liegt.