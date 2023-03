Media Markt Deals: Xbox Wireless Controller jetzt für nur 44 Euro

Im Online-Shop von Media Markt wird der Xbox Wireless Controller jetzt für nur noch 44 Euro verkauft. Das beliebte Gamepad mit neuem Share-Button ist kompatibel mit der Xbox Series X|S, Xbox One und Windows-PCs. Ein Schnäppchen für jeden Nicht-PlayStation-Spieler.

Da Media Markt erst ab einem Warenwert von 59 Euro versandkostenfrei nach Hause liefert, empfehlen wir euch bei der Bestellung des Xbox Wireless Controller vielleicht auch ein Vorratspack an AA-Batterien oder aber das Xbox Play & Charge Kit samt Controller-Akku mit in den Warenkorb zu legen. Oder aber ihr wählt bei der Bestellung die Abholung vor Ort aus.Der Xbox Wireless Controller ist ein vielseitiges Gamepad, das für die Xbox Series X|S, Xbox One und PCs entwickelt wurde. Dieser Controller zeichnet sich durch seine drahtlose Technologie und eine verbesserte Ergonomie aus, die den Komfort und die Präzision beim Spielen erhöhen. Zu den weiteren Funktionen gehören eine Share-Taste für schnelles Teilen von Bildschirminhalten, ein Hybrid-D-Pad für höhere Genauigkeit sowie strukturierte Griffflächen, die für besseren Halt sorgen. Der Controller unterstützt Bluetooth-Verbindungen, was das Spielen auf verschiedenen Geräten erleichtert, einschließlich Smartphones und Tablets.Die Kompatibilität des Xbox Wireless Controllers mit einer breiten Palette von Geräten macht ihn zu einer idealen Wahl für viele Spieler. Zusätzlich zur Nutzung mit den Xbox-Konsolen können die Benutzer den Controller auch mit Windows 10 und Windows 11-Computern und Google Android sowie Apple iOS-Geräten verwenden. Die vielseitige Einsetzbarkeit, die verbesserten Funktionen und die nahtlose Verbindungsmöglichkeit machen diesen Controller zu einem wichtigen Bestandteil des Xbox-Ökosystems und bieten den Spielern ein optimiertes Spielerlebnis.