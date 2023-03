Filmindustrie vs. Reddit: Piraterie ist von Meinungsfreiheit gedeckt

Auf Reddit wird im Wesentlichen über jedes erdenkliche Thema diskutiert, das die Menschheit kennt, dazu zählen auch Piraterie und Filesharing . Das ist der Filmindustrie schon lange ein Dorn im Auge und Hollywood geht dagegen auch vor Gericht vor - doch Reddit wehrt sich.

Reddit wehrt sich

Zusammenfassung Reddit diskutiert über Piraterie und Filesharing.

Hollywood geht gegen Reddit vor Gericht vor.

/r/Piracy/ ist eine Anlaufstelle für Diskussionen.

Reddit wehrt sich gegen Aufforderung, Nutzerdaten zu übermitteln.

Reddit-Anwälte verweisen auf Meinungsfreiheit.

Kläger müssen strengen Standard erfüllen, um Nutzerdaten zu erhalten.

Reddit-Anwälte bezeichnen Klage als "Fishing Expedition".

Wer sich mit dem Thema Piraterie beschäftigt, wird sicherlich wissen, dass auf Reddit gleich mehrere Anlaufstationen zum Thema gibt, allen voran /r/Piracy/ . Dort wird über das Thema allgemein diskutiert, es werden aber auch Links zu einschlägigen Seiten und sonstigen Plattformen geteilt. Direkte Links zu Urheberrechtsverstößen sind dort hingegen (in der Regel) nicht zu finden.Doch natürlich ist das der Content-Industrie alles andere als recht, denn die Piraterie-Diskussionen sind für viele ein Ausgangspunkt für entsprechende Aktivitäten. Das ist auch der Grund, warum man gerichtlich gegen Reddit vorgeht. Konkret wird Reddit von mehreren Filmunternehmen verklagt, diese verlangen im Wesentlichen die Namen bzw. IP-Adressen mehrerer Reddit-Nutzer. Denn üblicherweise ist man auf Reddit mit einem Pseudonym unterwegs.Genauer gesagt haben die Filmunternehmen vor allem den Provider RCN verklagt, es geht um Verstöße zu Filmen wie The Hitman's Wife's Bodyguard, London Has Fallen und Hellboy (Kenner der Szene werden diese Namen sicherlich schon kennen). Die Kläger behaupten, dass RCN nicht genug tue, um die Piraterie zu verhindern (via TorrentFreak ).Reddit wurde in die Sache hineingezogen, weil die Kläger wissen bzw. beweisen wollen, dass RCN nicht konsequent gegen Nutzer vorgeht, die wiederholt gegen Urheberrechte verstoßen. Doch der Social-Media-Dienst war mit dieser juristischen Aufforderung nicht einverstanden und bezeichnete sie als überzogen. Die Reddit-Anwälte bezeichneten sie als "Fishing Expedition" und keine reguläre Beweisaufnahme.Reddit übermittelte lediglich Details zu einem Nutzer, der RCN in einem Beitrag direkt erwähnt hat, Daten zu anderen verweigerte man und berief sich dabei auf den ersten Zusatzartikel der US-Verfassung, die Meinungsfreiheit schützt. Die Argumente der Filmindustrie wurden indes als "Unsinn" bezeichnet."Die Gerichte haben schon lange anerkannt, dass der erste Verfassungszusatz die Online-Anonymität schützt, und haben einen strengen Standard für genau dieses Szenario festgelegt, in dem ein Kläger versucht, Benutzer zu demaskieren, um Beweise in einem Rechtsstreit zu liefern, an dem diese Benutzer nicht beteiligt sind ... Die Kläger sind hier weit davon entfernt, diesen strengen Standard zu erfüllen", schreiben die Reddit-Anwälte.