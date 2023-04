Nuscheln im Film? Kein Problem, Amazon startet den "Dialog-Boost"

"Was hat er gesagt?" Dieser Satz ist beim Genuss von Filmen und Serien keine Seltenheit, selbst dann, wenn man Inhalte in seiner Muttersprache konsumiert. Das liegt daran, dass die Produktionen nicht selten schlecht abgemischt sind. Amazon möchte dagegen vorgehen.

Besser verstehen mit dem Dialog-Boost

Zusammenfassung Amazon will Filme & Serien verbessern: Dialog-Boost-Feature mit KI.

Dialog-Boost erhöht die Lautstärke der Dialoge im Verhältnis zur Hintergrundmusik.

Feature zuerst in Englisch, später für alle Sprachen verfügbar.

Aktuell nur bei Amazon Originals.

KI isoliert Sprachmuster & verbessert den Ton.

Gezielte Verstärkung des gesprochenen Dialogs statt allgemeiner Verstärkung.

Zuletzt gab es beim Netflix-Oscar-Film "Im Westen nichts Neues" einigermaßen große Aufregung: Denn viele deutschsprachige Seher klagten, dass sie nicht alles mitbekommen, weil die Schauspieler einerseits nuscheln und andererseits die Abmischung des Tons es nahezu unmöglich macht, das gesprochene Wort zu verstehen. Dieses Problem haben auch viele englische Native Speaker, denn auch dort ist schlechter Ton alles andere als eine Seltenheit - weshalb viele standardmäßig Untertitel zur Unterstützung aktivieren.Auf einer guten Audio-Anlage bzw. mit einer Soundbar kann man in der Regel einen Modus aktivieren, der Stimmen hervorhebt. Wer den Ton über die bestenfalls mittelmäßigen Boxen des Fernsehers hört, der hat hingegen oftmals Pech.Amazon hat sich dieses Problem nun vorgenommen, und zwar auf Software-Ebene. Denn Prime Video bekommt ein Zugänglichkeits-Feature, das sich "Dialog-Boost" nennt: "Damit können Sie die Lautstärke der Dialoge im Verhältnis zur Hintergrundmusik und den Effekten erhöhen und so ein komfortableres und zugänglicheres Fernseherlebnis schaffen, das bei keinem anderen globalen Streaming-Dienst zu finden ist", schreibt Amazon dazu.Die Funktion wird global bzw. für alle Sprachen kommen, den Anfang macht aber Englisch. Zudem ist das Feature derzeit nur für Amazon-Originale verfügbar. Derzeit ist es auch nur eine Handvoll an Inhalten, darunter Tom Clancy's Jack Ryan und The Marvelous Mrs. Maisel.Technisch gesehen arbeitet der Dialog-Boost mit künstlicher Intelligenz. Amazon erläutert, dass dabei Sprachmuster isoliert werden und der Ton dadurch verbessert wird: "Dieser KI-basierte Ansatz bietet eine gezielte Verstärkung von Teilen des gesprochenen Dialogs anstelle einer allgemeinen Verstärkung des Center-Kanals in einem Heimkinosystem."