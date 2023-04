Serien und Filme: Diese Woche neu bei Disney+, Netflix & Prime Video

Die Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ gehen in dieser Woche mit 28 neuen Filmen und Serien "auf Sendung". Zu den Highlights gehören Sweet Tooth, Citadel, Peter Pan & Wendy und Sam - Ein Sachse. Wir zeigen euch alle Neustarts im Überblick.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 17

John Mulaney: Baby J ab 25. April

Workin' Moms: Staffel 7 ab 26. April

El amor después del amor ab 26. April

Bitterer Wodka und süße Küsse ab 26. April

The Awkward Weekend ab 27. April

The Matchmaker ab 27. April

Sweet Tooth: Staffel 2 ab 27. April

Immer für dich da: Staffel 2 - Teil 2 ab 27. April

Die Krankenschwester ab 27. April

Sharkdog: Staffel 3 ab 27. April

King of Collectibles: The Goldin Touch ab 28. April

AKA ab 28. April

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 17

The Astronaut's Wife bereits verfügbar

A Perfect Murder ab 25. April

Candyman ab 26. April

Mad City ab 26. April

City Hall ab 27. April

Midnight Special ab 28. April

Citadel - Staffel 1 ab 28. April

Midnight in the Switchgrass ab 29. April

Ruby and the Well - Staffel 1 ab 30. April

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 17

Sam - Ein Sachse ab 26. April

Atlanta Medical - Staffel 6 ab 26. April

Roms verlorene Schätze - Staffel 1 ab 26. April

Peter Pan & Wendy ab 28. April

Das Geheimnis der Mumie 2 ab 28. April

Queen Elizabeth II: A Royal Life ab 28. April

Shutter ab 28. April

In der Woche vom 24. bis 30. April stehen bei Netflix unter anderem neue Folgen von "Sweet Tooth" (Staffel 2), "Immer für dich da" (Staffel 2) und "Workin' Moms" (Staffel 7) auf dem Programm. Zudem startet ein neues Comedy-Special mit John Mulaney und das Reality-TV-Format "King of Collectibles", das einen Blick hinter die Kulissen eines führenden Auktionshauses gewährt, das sich auf seltene Sammlerstücke spezialisiert hat. Amazon Prime Video zeigt hingegen die neue Thriller-Serie "Citadel" mit Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas und Stanley Tucci. Abseits davon konzentriert man sich auf Klassiker aus den 90er-Jahren - "The Astronaut's Wife" mit Johnny Depp und Charlize Theron, "A Perfect Murder" mit Michael Douglas und Gwyneth Paltrow und "Mad City" mit John Travolta und Dustin Hoffman. Zu guter Letzt sieht man auf Disney+ eine Neuauflage von "Peter Pan & Wendy" und die Miniserie "Sam - Ein Sachse" über den ersten schwarzen Polizisten in Ostdeutschland.