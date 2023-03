AVM startet verbessertes Beta-Update für Glasfaser-FritzBoxen

Nachdem der Internet-Spezialist AVM seit Anfang des Jahres neue Funktionen für die beiden Glasfaser-Router FritzBox 5590 und 5530 testet, gibt es nun ein Update. Die neue Version enthält Fehlerbehebungen, sodass die Hoffnung auf eine bevorstehen Freigabe für alle besteht.

Wer kann mitmachen?

Fehlerbehebungen ab FritzOS 7.39-104346 Beim PON-Verbindungsaufbau wurde manchmal mehrfach trainiert

Falsche Anzeige in Benutzeroberfläche bei gezogenem SFP

Ablauf der Ersteinrichtung im Assistenten überarbeitet

Artefakte bei IPTV-Multicast, wenn Upstream schwer belastet wurde

Stabilität erhöht

AVM hat bereits vor Monaten mit der Veröffentlichung des großen Funktions-Updates FritzOS 7.50 begonnen. Die beiden Glasfaser-Router 5590 Fiber und 5530 Fiber befinden sich jedoch noch in der Beta-Testphase. Jetzt scheint AVM aber beim Feinschliff angekommen zu sein. Mit dem heute veröffentlichten Update nähert man sich der Freigabe für alle Besitzer der beiden FritzBox-Modelle.Nutzer beiden Fiber-FritzBoxen können die neuen Labor-Versionen ab sofort laden und ausprobieren. Große Veränderungen gibt es allerdings nicht mehr. Laut den Release-Notes wurden lediglich Stabilitätsverbesserungen eingeführt und Probleme mit VPN, und falschen Anzeigen in der Nutzeroberfläche behoben. Wir haben die komplette Liste der Änderungen am Ende dieses Beitrags mit angefügt.Das Beta-Update lässt sich über die Labor-Webseite von AVM beziehen . Dabei sein ist ganz einfach: Genaueres zu den einzelnen Neuerungen erfährt man wie immer bei AVM. Dort wird auch über weiter bestehende Probleme informiert, sollte es denn noch welche geben.Testen kann wie immer jeder, der Interesse hat und freie Geräte nutzt. Laut AVM werden nur nicht Provider-gebundene Modelle im Betatest unterstützt. Die neuesten Downloads gibt es für alle Modelle auf einer Übersichtseite, dort findet man auch Tipps für die Erstinstallation. AVM bietet auf seiner Webseite verschiedene Tipps und Hilfestellungen für die experimentellen Test-Versionen, kann aber für diese Beta-Versionen keinen weitergehenden Support anbieten. Daher sollte man daran denken, dass das Ausprobieren auf eigene Gefahr erfolgt.Vielen Dank für die Übermittlung dieses News-Tipps