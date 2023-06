1,7 Millionen Gbit/s: Neuer Rekord mit neuartiger Glasfaser erreicht

Das Rückgrat des Internets sind Glasfaserkabel, Fortschritte bei der Übertragungstechnik also schnell von hoher Relevanz. Mit einem neuartigen Kabelaufbau konnten Wissenschaftler jetzt einen Rekord aufstellen: eine Übertragungskapazität von 1,7 Petabit pro Sekunde.

19-Kern-Kabel: Weltrekord für Übertragungskapazität

Zusammenfassung Glasfaserkabel sind das Rückgrat des Internets.

Wissenschaftler stellen Rekord auf: 1,7 Petabit pro Sekunde.

Neuer Aufbau mit 19 Strängen ermöglicht Rekord-Übertragungskapazität.

Kompatibilität von Geräten soll jetzt geprüft bzw. entwickelt werden.

Geschätzt 95 Prozent des Datenverkehrs zwischen den Weltregionen laufen über Unterseekabel. Und auf diesen Lichtbahnen am Meeresboden wird es wegen des großen Hungers der Menschen nach mehr Durchsatz und Geschwindigkeit immer enger. Gerade die letzten Jahre brachten in Bezug auf die Kapazität der Kabel große Fortschritte. Lag der Rekord Anfang 2020 noch bei 0,17 Petabit pro Sekunde, wurde schon im Dezember desselben Jahres die Marke von 1 Petabit pro Sekunde geknackt. Jetzt vermeldet ein Team einen neuen Bestwert.Wie das National Institute of Information and Communications Technology (NICT, via Futurezone ) in seinem Bericht schreibt, sieht man in einem neu entwickelten Aufbau die "vielversprechendsten Kandidaten für das Fernübertragungsmedium der nächsten Generation". Demnach ist es dem Team gelungen, ein Kabel im Standard-Durchmesser zu entwickeln und herzustellen, das 19 einzelne Glasfaser-Kerne beinhaltet. Zweiter Teil des Aufbaus: ein angepasstes Übertragungssystem, das die maximale Leistungsfähigkeit dieses Kabels ausreizen kann.Die Belohnung für diese Mühen: "In diesem Experiment wurde der Weltrekord für die Übertragungskapazität einer Glasfaser mit einem Standardmantel-Durchmesser aufgestellt und die weltweit längste Übertragungsstrecke unter den Übertragungsexperimenten mit einer Kapazität von 1 Petabit pro Sekunde oder mehr erreicht", so das Team stolz. In Zahlen bedeutet das: eine Übertragung mit einer Datenrate von 1,7 Petabit pro Sekunde, 1,7 Millionen Gbit/s, über eine Entfernung von 63,5 km. Zum Vergleich: Das Grace-Hopper-Seekabel, eines der aktuell schnellsten, leistet 352.000 Gbit/s - allerdings natürlich über eine sehr viel größere Distanz.Bevor die neuen Kabel aber den Datenhunger der Welt stillen, muss das Team noch weiter an seinem Rezept feilen. Im nächsten Schritt soll die Übertragungsdistanz verlängert und das Wellenlängenband erweitert werden, was weitere Kapazitätsgewinne verspricht. Außerdem muss für den Einsatz der neuartigen 19-Kern-Kabel eine ganze Reihe von Geräten für Netzwerk-Infrastruktur erst einmal kompatibel gemacht werden.