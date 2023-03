FritzOS-Labor-Update: AVM behebt weitere Probleme mit ZeroWaitDFS

Der Internetspezialist AVM hat ein weiteres Labor-Update mit wichtigen Fehlerbehebungen für das FritzOS-Funktions-Update 7.50 herausgegeben. Adressiert werden unter anderem bestehende Probleme für Ze­ro­Wait­DFS. Das Update steht für 7590 AX und 6660 Cable parat.

Tipps für die Installation

Fehlerbehebungen für FritzBox 7590AX - FritzOS 07.39-104017 Probleme im Zusammenhang mit der Funktion "ZeroWaitDFS" (5-GHz-Band) behoben

Senden mit verringerter 20-MHz-Kanalbandbreite direkt nach dem Boot-Prozess (5-GHz-Band) behoben

mögliche Fehlersituation nach Radarerkennung behoben (5 GHz-Band)

Zusammenfassung Fehlerbehebungen für die FritzBoxen 7590 AX und 6660 Cable

Neues Labor-Update für FritzOS-Funktionsupdate 7.50

Verbesserung der allgemeinen Stabilität der Firmware

Adressiert werden im Rahmen des experimentellen Labor-Programms jetzt noch einmal bekannte Probleme für die FritzBoxen 7590 AX und 6660 Cable. Wer eines dieser Modelle besitzt und beim Betatest mitmacht, bekommt jetzt ein neues Update.AVM ist bei der FritzOS 7.50-Entwicklung für die beiden FritzBoxen schon weit vorangeschritten. Es geht im Grunde jetzt um den Feinschliff, denn laut den Release-Notes werden lediglich kleinere Probleme behoben und die allgemeine Stabilität der Firmware verbessert. Die Update-Inhalte haben wir am Ende dieses Beitrags exemplarisch für die FritzBox 7590AX angefügt.Laut AVM werden nur nicht an den Provider gebundene Modelle im Betatest unterstützt. Die neuesten Downloads gibt es für alle Modelle im Labor-Programm auf einer Übersichtseite des Herstellers, dort findet man auch immer weitere Tipps für die Erstinstallation.Genaueres zu den einzelnen Neuerungen und Verbesserungen erfährt man wie immer bei AVM oder in unserer Übersicht zum neuen FritzOS. Mit der FritzBox 7590 hat AVM das erste Gerät bereits vor einigen Wochen mit dem neuen Funktionsupdate bestückt und seither schon ein halbes Dutzend FritzBox-Modelle und Repeater mit der neuen Version versorgt. In unserer Übersicht könnt ihr sehen, welche Geräte bereits FritzOS 7.50 erhalten haben und für welche es derzeit Labor-Updates mit der Vorschau gibt.