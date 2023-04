AVM startet FritzOS 7.50-Funktions-Update für weitere Fritz-Geräte

Es geht weiter: AVM hat die nächste Freigabe für das große FritzOS-Funktions-Update erteilt. Ab sofort können Nutzer einer FritzBox 6660 Cable die neue Version 7.50 installieren und die Neuerungen ausprobieren.

Neue Features: WLAN Mesh Heimnetzwerk jetzt mit dynamischem Smart Repeating für mehr Leistung im angeschlossenen Netzwerk

VPN mit WireGuard-Technologie: einfach, schnell und abgesichert von überall ins Heimnetz einwählen

Mehr Telefonkomfort: Neuer FritzFon Klingelton für "Sprache" und Funktionen wie unbekannte Anrufer blockieren

Viele neue, interessante Smart-Home-Optionen: Szenarien, Routinen und Lichtsequenzen verwalten und automatisieren

Die Benutzeroberfläche wurde verfeinert und mit umfassender Hilfe und Information abgerundet

Zahlreiche neue Funktionen für die MyFritzApp und FritzApp Smart Home (iOS/Android) in Verbindung mit den neuesten App-Versionen

Besitzer einer nicht-provider-gebundenen FritzBox 6660 Cable können nun aktualisieren, die neue Version ist bereits in der automatischen Verteilung. Wer eine FritzBox seines Internet-Anbieters nutzt, wird unter Umständen noch auf die Freigabe seitens des Providers warten müssen.Schon in der vergangenen Woche hatte sich angekündigt, dass AVM kurz vor der Freigabe des Funktions-Updates an weitere FritzBoxen steht. Das neue FritzOS ist bereits Ende 2022 für die ersten Router gestartet, doch noch immer warten zahlreiche Modelle auf das Update.FritzOS 7.50 startet dabei mit einer Vielzahl an neuen Funktionen, die das Heimnetzwerk optimieren, neue Optionen für Smart Home und Telefonie mitbringen und neue Sicherheitsstandards umsetzen. Zu den wichtigsten Änderungen gehört das dynamische Smart Repeating für WLAN-Mesh, VPN mit WireGuard-Support, Verbesserungen für FritzFon und neue Smart-Home-Optionen wie vorgefertigte Szenarien, Routinen und Lichtsequenzen. Eine Übersicht zu den Änderungen haben wir am Ende dieses Beitrags angefügt.Das Update für Nutzer der FritzBox 6660 Cable steht ab sofort über die Nutzeroberfläche (fritz.box) und auf der Webseite des Herstellers bereit . Tipps für das Update und Hinweise zu der neuen Version gibt es direkt bei AVM und in den Update-Benachrichtigungen. Das Update wird allen Nutzern empfohlen.Das Update wird automatisch nach und nach angeboten, kann aber auch manuell angestoßen werden. Updates können einfach über die Online-Nutzeroberfläche durchgeführt werden. Dazu ruft man im Webbrowser "fritz.box" auf. Dort befindet sich der Menüpunkt Assistenten/ "Update" oder "Firmware aktualisieren" und man folgt den Anweisungen. AVM schreibt, dass grundsätzlich mit jedem neuen FritzOS-Update auch die Sicherheitsfunktionen aktualisiert werden, und man daher verfügbare Updates am besten schnellstmöglich durchführen sollte.