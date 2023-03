BioNTech: Milliarden-Gewinn von Corona für Krebs-Medikamente

Die programmierbaren mRNA-Impfstoffe des Herstellers BioNTech sollen zukünftig auch dem Kampf gegen Krebs voranbringen. Die Entwicklung der neuen Verfahren ist aber weiterhin teuer - doch kann das Unternehmen hier seine Corona-Gewinne investieren.

Im letzten Geschäftsjahr hat BioNTech dank der weiterhin hohen Nachfrage nach Covid-Impfstoffen einen Nettogewinn von 9,4 Milliarden Euro eingefahren. Wie man im Rahmen der Vorstellung der Bilanzen mitteilte, soll der Großteil dieses Geldes nicht an die Anteilseigner ausgeschüttet, sondern in das eigentliche Kerngeschäft der Firma investiert werden.Dieses besteht in der Entwicklung von Krebsmedikamenten auf mRNA-Basis. Die Hoffnung besteht hier darin, die mutierten, wuchernden Zellen mit den passenden Gen-Sequenzen direkt attackieren zu können, während die gesunden Zellen unangetastet bleiben. Bis das Verfahren in der Praxis genutzt werden kann, ist allerdings nicht nur die grundlegende Forschung notwendig. Auch die aufwendigen und teuren Zulassungsverfahren müssen durchlaufen werden und verschlingen schnell mehrstellige Millionen-Beträge.Eine weitere Schwierigkeit besteht hier darin, dass es sehr viele, sehr spezielle Varianten von Krebserkrankungen gibt. BioNTech hat inzwischen eine ganze Reihe von Präparaten entwickelt und 20 verschiedene Wirkstoffe werden aktuell in klinischen Studien erprobt. Ein zugelassenes Medikament existiert noch nicht, es könnte aber durchaus in absehbarer Zeit auf den Markt kommen.Das wäre für BioNTech wichtig, da klar ist, dass die hohen Umsätze, die man zuletzt mit Coronaimpfungen generierte, in diesem Jahr längst keinen Bestand mehr haben werden. Unter dessen laufen aber auch in diversen anderen Bereichen Entwicklungsarbeiten. Denn in der Forschungsabteilung des Biotech-Unternehmens ist man überzeugt, dass man mit mRNA-Wirkstoffen auch Wege finden kann, erfolgreich gegen Malaria, Herpes, Gürtelrose und Grippe vorgehen zu können.