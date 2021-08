Val Kilmer hat an Krebs die Stimme verloren - eine KI gab sie ihm wieder

Der Hollywood-Schauspieler Val Kilmer hat 2014 nicht nur gesundheitlich einen schweren Schlag hinnehmen müssen, er hat damals de facto auch seine Karriere verloren. Denn er hat aufgrund einer krebsbedingten Tracheotomie seine Stimme verloren. Doch nun hat er neue Hoffnung.

"Deepfake" für einen guten Zweck

Besondere Herausforderung

Val Kilmer ist sicherlich einer der ganz großen Stars von Hollywood: Denn er war in Hits wie Top Gun, The Doors Heat und Batman Forever zu sehen. Doch 2014 hat sich sein Leben und seine Schauspielerkarriere signifikant verändert. Denn seit zwei Luftröhrenschnitten kann er nicht oder kaum sprechen. Das ist für einen Schauspieler ein besonders schwerer Schlag, denn natürlich ist die Stimme das vielleicht wichtigste Werkzeug in diesem Beruf.Doch der 61-Jährige wollte sich damit nicht abfinden und wandte sich an das britische, auf künstliche Intelligenz spezialisierte Unternehmen Sonantic. Diese sollte in seinem Auftrag, vereinfacht gesagt, einen "Deepfake" von Val Kilmers Stimme erstellen.John Flynn, CTO und Co-Gründer von Sonantic , dazu (via Cnet ): "Letztes Jahr wurden wir mit einer spannenden Frage kontaktiert: Könnte Sonantic ein individuelles KI-Stimmenmodell für den Schauspieler Val Kilmer erstellen?" Der Grund dafür war seine Krebserkrankung, so Flynn weiter: "Nachdem er sich 2014 im Rahmen einer Kehlkopfkrebsbehandlung einem Luftröhrenschnitt unterziehen musste, verfügt Kilmer nicht mehr über eine Stimme, die für seine Fans leicht zu erkennen wäre. Er und sein Team wussten, dass die Entwicklung eines benutzerdefinierten Sprachmodells ihm dabei helfen würde, künftig zu kommunizieren, mit anderen zu verbinden und zu erschaffen."Sonantic macht derartige KI-Stimmmodelle schon länger, in der Regel entstehen diese für Videospiele und Schauspieler, die unzählige Stunden an Text lesen müssen - oder eben nicht. Im Fall von Val Kilmer war das aber dennoch schwierig, da es trotz seiner Schauspielertätigkeit nur wenig Audio-Material gab, das in genügend hoher Qualität und ohne Hintergrundgeräusche bereitsteht.Konkret bedeutete das, dass Sonantic trotz der Bereinigung von zur Verfügung stehender Aufnahmen nur mit etwa einem Zehntel des eigentlich benötigten Materials arbeiten musste. Das klappte zunächst nicht so gut, woraufhin neue Algorithmen entwickelt wurden. Aus rund 40 erschaffenen Stimmmodellen wurde dann jenes ausgewählt, das nun in einem Video zu hören ist - und beeindrucken kann.Kilmer kann seine Stimme nun über eine Desktop-Anwendung steuern. Diese ermöglicht es ihm, das, was er sagen will, einzutippen und dann Aspekte wie Tonhöhe und Tempo fein abzustimmen. "Die Fähigkeit zu kommunizieren ist der Kern unserer Existenz, und die Auswirkungen des Kehlkopfkrebses hat es für andere schwierig gemacht, mich zu verstehen", schreibt Kilmer in einem Statement. "Die Chance, meine Geschichte mit einer Stimme zu erzählen, die sich authentisch und vertraut anfühlt, ist ein unglaublich besonderes Geschenk."