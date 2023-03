Gegen Schund: Amazon markiert Waren, die zu oft retourniert werden

Amazon ist sicherlich auch deshalb so populär, weil man Waren bei Nichtgefallen unkompliziert zurückschicken kann. Gründe da­für gibt es diverse, oftmals ist das aber ein Hinweis darauf, dass das jeweilige Produkt minderer Qualität ist. Und genau das zeigt Amazon nun an.

"Oft zurückgeschickt"-Kennzeichnung

Zusammenfassung Amazon bietet einfaches Zurückschicken von Waren bei Nichtgefallen an.

Feature wird auch missbraucht, meist aber aufgrund schlechter Qualität.

Amazon wird daher künftig "Oft zurückgeschickt"-Markierungen zeigen.

Kunden sollten Details studieren & Reviews lesen, bevor sie bestellen.

Label bisher nur in US, wird wahrscheinlich weltweit umgesetzt.

Amazon kämpft gegen Manipulation seiner Plattform.

Fake-Reviews werden immer wieder unter neuem Namen hochgeladen.

Das einfache Zurückschicken ist der Grund und auch Fundament für die heutzutage dominierende Art des Einkaufens, denn so einfach, wie man Waren bei Amazon und Co. bestellen kann, so einfach lassen sie sich retournieren. Das wird mitunter auch zum Ausprobieren von Dingen genutzt und teils sogar missbraucht, oftmals haben die Retouren aber einen konkreten Grund: schlechte Qualität oder enttäuschende Funktionalität.Das wird der US-amerikanische Versandhändler und Marktführer Amazon künftig auch anzeigen. Denn laut einem Bericht von The Information wird der Handelsriese eine "Oft zurückgeschickt"-Markierung einblenden, wo das in einem großen Umfang passiert. In diesem Fall werden die Interessenten dazu aufgerufen, die Details des Produkts näher zu studieren und Nutzer-Reviews zu lesen, bevor sie etwas bestellen - sich die Bestellung eben genau zu überlegen.Diese Maßnahme richtet sich gegen Anbieter irreführender und minderwertiger Waren. Amazon kämpft schon lange gegen Manipulation seiner Plattform. Ganz aus der Welt lässt sich das aber nicht schaffen, denn Produkte werden immer wieder neu auf Amazon bzw. den Marktplatz gestellt, und zwar unter neuem Namen und auch "unterstützt" von Fake-Reviews.Das Label ist auch schon bei den ersten Produkten aufgetaucht, darunter einem Plattenspieler und zwei Kleidern. Diese Warnungen werden bisher allerdings nur US-Kunden angezeigt. Amazon hat dazu auch noch keine Ankündigung vorgenommen, es ist deshalb unklar, ob und wann das auch bei uns kommen wird. Allerdings setzt der Versandhändler solche Features in der Regel weltweit um, man kann also davon ausgehen, dass das früher oder später auch in Europa auftaucht.