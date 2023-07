Nur heute: Microsoft Office bei Amazon zum Prime-Day-Bestpreis

Amazon verkauft Microsoft Office so günstig wie noch nie. Zum Prime Day 2023 sind nur noch heute Microsoft 365 Family und Single im 15-Monate-Bundle mit Word, Excel, Outlook, PowerPoint & Co. sowie die Office 2021 als Dauerlizenz ohne Abo zum Bestpreis erhältlich.

Amazons Schnäppchen-Tage lohnen sich nicht nur zum Kauf von Echo-Lautsprechern und Fire TV Sticks, auch im Software-Bereich hat der Online-Händler einiges zu bieten. Unter anderem gehen das Microsoft 365 Family-Paket (15 Monate) für bis zu sechs Nutzer zum Preis von nur 51,99 Euro, als Single-Lizenz für nur 41,99 Euro und die Dauerlizenz von Microsoft Office 2021 Home & Student für günstige 84,99 Euro über die virtuelle Ladentheke. Amazon erreicht somit den Bestpreis.Wer lediglich die klassischen Apps Word, Excel und PowerPoint benötigt, der kann zur Home & Student-Version greifen. Ist man jedoch auch auf Outlook und einen OneDrive Cloud-Speicher angewiesen, ist Microsoft 365 Family die richtige Wahl. Letzteres Paket ist zudem besonders zu empfehlen, da die vorbezahlte Lizenz für bis zu sechs Personen gültig ist.Preislich gesehen liegen die Vorteile auf der Hand. Anstelle der sonst üblichen 10 Euro pro Monat werden für den Prepaid-Code von Microsoft 365 Family umgerechnet monatlich nur 3,47 Euro fällig. Über die gesamte Laufzeit von 15 Monaten bleiben somit nur noch knapp 35 Prozent des Normalpreises übrig. Wer sich bei diesem Angebot gleich langfristig mit dem Office-Paket der Redmonder ausstatten möchte, der kann die per E-Mail versandten Codes für bis zu fünf Jahre im Voraus aktivieren.Die Dauerlizenz von Microsoft Office 2021 Home & Student hingegen bietet einen direkten Preisvorteil von über 65 Euro im Vergleich zur sonst üblichen UVP von circa 150 Euro. Zwar muss man mit ihr auf wichtige Apps wie Outlook verzichten, sich dafür aber auch nicht weiter um die Verlängerung eines Abonnements kümmern. In Hinsicht auf das allgemeine Preis-Leistungs-Verhältnis dürfte Microsoft 365 jedoch weiterhin die Nase vorn haben, vor allem auch aufgrund des OneDrive-Speichers.Sämtliche Apps sind sowohl mit Windows-PCs als auch Macs kompatibel. Die Installation von Office 2021 ist allerdings nur für eine Person auf lediglich einem Gerät möglich. Microsoft 365 Family hingegen bietet die Verwaltung von insgesamt sechs Konten an. Außerdem stehen für das Abo-Paket die passenden Office-Apps im Browser sowie auf iPhones, iPads und Android-Smartphones zum Download bereit.