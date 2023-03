Starker Sonnensturm trifft die Erde - GPS kann ins Stottern kommen

Wenn es in den kommenden Stunden mal zu ungenauen Positionsbestimmungen kommt oder andere Schwierigkeiten bei Anwendungen mit Satellitenunterstützung auftreten, sollte man sich in Geduld üben. Denn ein starker Sonnensturm trifft die Erde.

Stark, aber verkraftbar

Hierzulande können wir diesmal nicht einmal die positiven Effekte eines solchen Ereignisses erleben. Vor allem an der südlicheren Ostküste Australiens jedoch können sich die Menschen heute auf eine spektakuläre Lichtshow freuen, wenn zahlreiche Partikel in den oberen Atmosphäreschichten für gut sichtbare Polarlichter sorgen.Die Betreiber von Satelliten sind im Grunde auf die Auswirkungen des Sonnensturms vorbereitet. Trotzdem kann es natürlich zu Problemen kommen, denn die Menschheit ist in den letzten Jahren immer abhängiger von den Systemen im Weltraum geworden. "Deshalb wissen wir heute nicht, welche Auswirkungen ein riesiger Sonnensturm haben kann", erklärte die Physikerin Hannah Schunker von der University of Newcastle.Die geladenen Partikel, die von der Sonne kommen, können in elektrischen Anlagen zusätzliche Spannungen erzeugen. Die möglichen Folgen sind durchgebrannte Schaltkreise in der Elektronik von Satelliten oder auch überlastete Stromnetze auf der Erde, die dann vorübergehend komplett ausfallen können.Das australische Zentrum für Weltraumwettervorhersage ordnete den Sonnensturm, der auf die Erde trifft, auf der weltweiten Skala mit G3 ein, es ist also ein starkes Ereignis. Dieses ist mit den herkömmlichen Maßnahmen handhabbar. Wenn ein Sturm G4 (schwer) oder G5 (extrem) erreicht, würde das GPS ausfallen, eine Reihe von Satelliten würde zerstört, Flugzeuge könnten Probleme bekommen und Polarlichter sind auch weit abseits des Polarkreises zu sehen.Aktuell kommt es recht häufig zu schweren Partikelauswürfen auf der Sonne. Diese gingen auch schon mehrfach in Richtung der Erde. Erst kürzlich waren beispielsweise auch an dunklen Orten Deutschlands Polarlichter zu sehen.