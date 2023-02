Astronomen: Als ob ein Stück aus der Sonne herausgebrochen wäre

Unsere Sonne wird seit Jahrzehnten quasi rund um die Uhr beobachtet. Trotzdem überrascht der Stern immer wieder - so beispielsweise jetzt bei einem Ereignis, bei dem es schien, als sei ein Stück regelrecht aus ihm herausgebrochen.

Ganz schön was los

Zusammenfassung Sonne bildete kronenartigen Wirbel

Aktivität der Sonne steigt, Eruptionen der Klassen X & M

Sonnenflecken & Sonneneruptionen machen Sonne unruhiger

Aktivitätszyklen alle 11 Jahre: Sonnenmaximum & Magnetfeld-Schwankungen

Prognose: Noch bis Juli 2025, aber relativ große Ungenauigkeit

Material aus einem Plasmafaden, der von der Sonnenoberfläche nach außen drang, löste sich und schien einen kronenartigen Wirbel über dem Nordpol der Sonne zu bilden. Verschiedene Wissenschaftler, die sich schon länger mit den Vorgängen rund um unser Zentralgestirn beschäftigen, erklärten daraufhin, dass sie so etwas in all der Zeit noch nicht gesehen haben.Was genau geschehen ist, lässt sich allein anhand der vorliegenden Bilder noch nicht sagen. Hier sind weitergehende Analysen in Verbindung mit anderen Daten notwendig. Grundsätzlich kommt es aber nicht ganz unerwartet, dass an der Sonne verschiedene Phänomene beobachtet werden können. Denn unser Stern steigert derzeit seine Aktivität und wird durch Sonnenflecken und Sonneneruptionen immer unruhiger.Im Januar gab es bereits verschiedene Eruptionen der Klassen X und M, die größten und zweitgrößten Eruptionen, zu denen die Sonne fähig ist. Und auch im vergangenen Jahr gab es verschiedene Ereignisse, bei denen aufgrund der Ausstoß-Richtung für die Umgebung der Erde Sonnensturm-Alarm ausgelöst werden musste.Die Sonne durchläuft etwa alle 11 Jahre Aktivitätszyklen, die von relativ ruhig und friedlich bis hin zu absolut unruhig reichen. Diese Zyklen fallen mit Schwankungen im Magnetfeld der Sonne zusammen. Wenn das Magnetfeld an den Polen am schwächsten ist, tauschen die Magnetpole der Sonne ihre Plätze, und die Polarität des Magnetfelds kehrt sich um. Dies ist die Zeit, in der die Sonne am aktivsten ist, das sogenannte Sonnenmaximum. Dieses steht in Kürze bevor, wann es aber vorbei ist, lässt sich nicht genau sagen. Prognosen sprechen hier vom Juli 2025, allerdings gibt es dabei eine relativ große Ungenauigkeit.