Qualcomm Snapdragon X75: 5G bis zu 20% effizienter in iPhone 15 & Co

Der Chipgigant Qualcomm hat mit dem Snapdragon X75 ein neues, noch effizienteres 5G-Modem vorgestellt. Die neue Version liefert eine Vielzahl von Verbesserungen, darunter unter anderem ein deutlich kleineres Design und ein geringerer Energiebedarf

5G-Mobilfunk soll bis zu 20 Prozent effizienter möglich sein

Zusammenfassung Qualcomm stellt Snapdragon X75 5G-Modem vor: kleineres Design, geringerer Energiebedarf.

Kombiniert alle Teile der Hardware im gleichen Modul, 25% kleiner als Vorgänger.

Bis zu 20% energieeffizienter, KI-Fähigkeiten verbessert.

Datenraten bis zu 10 Gbps Downstream, 3,5 Gbps Upstream.

Verfügbarkeit in diesem Jahr, Apple wird Kunde.

Snapdragon X75 in iPhone 15-Serie verwendet.

Qualcomm

Das Qualcomm Snapdragon X75 5G-Modem bietet im Grunde die gleiche Ausstattung wie der Vorgänger X70, bringt aber eine ganze Reihe von grundlegenden Veränderungen mit, die künftigen Smartphones stark zugutekommen dürften. Es geht vor allem um den Raum, den das Modem in den Geräten einnimmt und die Leistungsaufnahme.Qualcomm kombiniert beim Snapdragon X75 nach eigenen Angaben erstmals sämtliche Teile der Hardware im gleichen Modul, sodass sowohl die Funktionen für die Nutzung von mmWave- und Sub-6-GHz-Mobilfunknetzen im gleichen Modul untergebracht sind. Dadurch schrumpft der für die Unterstützung der neuen Mobilfunkgeneration nötige Teil des Chips um rund 25 Prozent, behauptet der Hersteller.Hinzu kommt, dass die Fertigung des neuen Snapdragon X75 durch die Kombination der Teile für mmWave- und Sub-6-GHz-5G-Netze leichter geworden sein soll. Der größte Vorteil besteht laut Qualcomm aber darin, dass der neue Chip bis zu 20 Prozent energieeffizienter arbeitet, wobei sich der Hersteller bei dieser Angabe auf Labortests beruft. Inwiefern sich deutliche Einsparungen im Alltagsbetrieb ergeben, muss sich somit erst noch zeigen.Als weitere Verbesserungen bewirbt Qualcomm für das Snapdragon X75 Modem auch, dass man die KI-Fähigkeiten des Modems zur Optimierung des 5G-Empfangs verbessert hat. Auch im Hinblick auf Software soll es deutliche Verbesserungen geben, um unter schlechten Empfangsbedingungen wie etwa in Fahrstühlen, Tiefgaragen oder U-Bahnen bessere Performance zu liefern.Laut dem Datenblatt des Herstellers ermöglicht das Snapdragon X75 5G-Modem Downstream-Datenraten von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde, während im Upstream bis zu 3,5 Gbps möglich sein sollen. Die Verfügbarkeit der ersten Geräte mit dem neuen Modem soll noch in diesem Jahr gegeben sein, wobei auch Apple wieder zu den Kunden gehören dürfte. Weil Qualcomm vorerst weiterhin exklusiver Modem-Lieferant des US-Computerkonzerns ist, dürfte Apple als einer der ersten Hersteller eine Variante des Snapdragon X75 in seiner iPhone 15-Serie verwenden.