Smart Home Deals: Produkte von Aqara bei Amazon stark reduziert

Aqara gehört zu den beliebtesten Herstellern rund um Smart-Home-Zubehör. Vom Thermostat über Steckdosen und Bewegungsmelder bis hin zu Sensoren für Fenster und Türen ist das Portfolio besonders vielseitig und jetzt auch mit dem neuen Matter-Standard kompatibel.

Matter: Siri, Alexa oder Google. Warum nicht alles?

Was ist eigentlich Matter? Von großen Unternehmen wie Amazon, Apple, Google und der Zigbee-Alliance ins Leben gerufen, nutzt Matter das Internetprotokoll (IP), um nicht nur verschiedene Geräte, sondern auch Apps und Ökosysteme miteinander zu verbinden. Für kompatibles Zubehör ist es somit egal, ob es einst nur für Alexa, Siri oder den Google Assistant ausgelegt war. Mit Hilfe von Matter entfällt die Trennung, alle Geräte können miteinander kommunizieren und der Nutzer wählt nur noch den für ihn angenehmsten Sprachassistenten.

Das riesige Aqara Smart-Home-Portfolio

Wenn selbst die Rollläden smart werden

Wer sein Smart Home erweitern, auf Qualität setzen und dennoch nicht zu viel Geld ausgeben möchte, für den kommen die Frühlingsangebote von Aqara genau richtig. Bei Amazon senkt das Unternehmen jetzt seine Preise für die Zigbee- und Matter-tauglichen Sensoren, Schalter, Kameras, Hubs und Co. Bis zu 25 Prozent Rabatt sind möglich.Wer Smart Home sagt, muss auch Matter sagen. Der neue plattformübergreifende Standard ist derzeit in aller Munde und natürlich auch bei Aqara ein großes Thema. Bereits jetzt steht ein passendes Update für die beliebte und aktuell reduzierte Aqara Smart Home Zentrale M2 (Hub) bereit. Somit können nahezu alle Aqara-Geräte problemlos in ein Matter-Ökosystem mit Amazon Alexa, Google Home oder Apple HomeKit übernommen werden - egal ob Thermostate, Türklingel, Steckdosen oder Bewegungsmelder.Das Aqara-Portfolio ist groß und hebt das Smart Home in vielen Bereichen auf ein zukunftstaugliches Level. Dreh- und Angelpunkt ist der eingangs erwähnte Aqara Hub M2, über den bis zu 128 Aqara-Geräte gesteuert werden können. Darüber hinaus gehen die Geräte Hand in Hand und lassen viele sinnvolle Kombinationen zu, um das Smart Home nicht nur komfortabel zu automatisieren, sondern am Ende sogar bei den Strom- und Heizkosten zu sparen.So könnt ihr etwa den Aqara Bewegungsmelder P1 optimal mit den smarten Steckdosen des Herstellers kombinieren, um nur Licht in die Flure und Wohnräume zu bringen, in denen sich auch Personen aufhalten. Oder aber man bringt das beliebte Heizungsthermostat Aqara E1 mit den Tür- und Fenstersensoren zusammen, um beim Durchlüften nicht zum Fenster hinauszuheizen. Gleichzeitig ist der Aqara Temperatur- und Feuchtigkeitssensor in diesem Szenario eine Hilfe, um das Raumklima noch besser abzustimmen.Aqara geht noch einen Schritt weiter und erhöht die Sicherheit in eurem Smart Home. So findet ihr im Amazon-Shop des Herstellers vielseitige IP-Kameras zur Überwachung der eigenen vier Wände, smarte Türklingeln mit Videofunktion, Wassersensoren die vor Überschwemmungen warnen oder aber Taster- und smarte Schalter, die altertümliche Lichtschalter ersetzen können. Die Auswahl an Produkten wird stetig erweitert.Aqara ist nicht nur bekannt für Thermostate, Steckdosen, Bewegungsmelder und Co. Auch die letzten manuellen und oft nervigen Handgriffe im Haushalt will man seinen Kunden ersparen. Ein gutes Beispiel dafür ist der smarte Aqara Rollladenmotor E1 für handelsübliche Jalousien mit altbekannter Perlenschnur. Auf Knopfdruck, per Sprachassistent oder via Automatisierung bringt man so mehr Licht in die Wohnung. Oder aber man nutzt die Geofencing-Features, um die Rollläden automatisch zu schließen, sollte man das Haus verlassen. Und das alles funktioniert natürlich kabellos mit langlebigen Akkus.