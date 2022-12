Günstig bei Amazon: Mit Aqara beste Smart Home-Technik schenken

Weihnachten steht vor der Tür und schlaue Technik macht sich in diesem Jahr besonders gut unter dem Baum. Ob Thermostat, Sensoren oder innovativer Cube-Controller: Der Smart Home-Anbieter Aqara macht es mit seinen intelligenten Produkten sehr leicht, schlau zu schenken.

Smart Home macht nicht nur Spaß, sondern ergibt auch Sinn

Offenes Smart Home, schlaueres Smart Home

Steuern mal anders

Klein, aber fein

Noch heute aufrüsten und sparen!

Die Temperaturen sinken, die Sonne zeigt sich nur noch selten: Rund um die Weihnachtszeit zieht sich das Leben immer mehr in die eigenen vier Wände zurück. Und genau hier gibt es in diesem Jahr auch ein großes Potenzial für Geschenke, die das Leben nicht nur angenehmer, sondern auch noch smarter machen. Und nach dem Auspacken und der Freude bringt der Einsatz von Smart Home-Technik mehrfachen Nutzen.Bestes Beispiel: Smarte Heizkörperthermostate können nicht nur die Energiekosten senken, sondern erlauben eine deutliche, intelligentere Steuerung der benötigten Wärme - mit weiteren Sensoren und Geofencing kann daraus ohne großen Aufwand eine vollständig smarte Heizanlage entstehen, die sich den Bedürfnissen der Bewohner perfekt anpasst. Ein passenderes Geschenk kann es für die kalten Monate kaum geben.Ähnlich einfach können auch alle andere Bereiche der eigenen Wohnung schlauer gemacht werden. Ständig die Stehlampe im Wohnzimmer vergessen? Eine smarte Steckdose in Kombination mit einem Bewegungsmelder kümmert sich darum. Schon im Bett, doch das Rollo ist noch oben oder die Gardine offen? Dank smarten Rollladen- und Gardinen-Motoren kann man schön liegen bleiben.Wer also Lust hat, dieses Weihnachten smarter zu machen - ob mit einem Geschenk an andere oder vielleicht sogar an sich selbst - der bekommt vom beliebten Hersteller Aqara ein modulares, offenes Smart Home-System geboten, das sich unkompliziert und günstig erweitern und an die Bedürfnisse anpassen lässt - Unterstützung von Amazon Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit inklusive.Dreh- und Angelpunkt für das Weihnachtsglück im schlauen Zuhause ist der Aqara Hub M1S . Zusammen mit dem Aqara Zigbee-Repeater finden hier bis zu 128 Geräte ihre zentrale Anlaufstelle. Über das aktuelle Zigbee 3.0-Protokoll gelingt die Verbindung schnell, stabil und energieeffizient. Besonders praktisch: der 2-Watt-Lautsprecher erlaubt den Einsatz als Alarm oder Türklingel, das integrierte RGB-Licht macht den Hub zum Alarm-, Akzent- oder Nachtlicht.Einer der wichtigsten Gründe, die für das Aqara-System sprechen, ist die umfassende Kompatibilität mit anderen Systemen. Apple HomeKit, Google Assistant, Alexa und IFTTT sind wie erwähnt an Bord. Aqara kündigte auch die Unterstützung von Matter an, einem neuen IoT-Standard, der von der gesamten Smart Home-Branche (z. B. Alexa, Apple, Google und Samsung SmartThings) unterstützt wird und darauf abzielt, Zubehör zwischen verschiedenen Marken und Systemen zu verbinden. Das hat ein Lob verdient: Im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern bleibt Aqara für verschiedene Ökosysteme offen.Auf der Suche nach etwas, das selbst erfahrene Smart Home-Nutzer noch überraschen kann? Mit dem Cube Controller T1 Pro bietet Aqara eine spannende neue Lösung für die Steuerung von Szenarien und Aktionen im smarten Zuhause. Das genial einfache Prinzip: Die sechs Seiten des Würfels können frei zugeordnet werden und lösen dann individuell konfigurierbare Aktionen aus oder steuern direkt Geräte.Aqara bietet mit vielen kleinen smarten Helfern eine gute Auswahl für kompakte Gadgets. Tür- und Fenstersensoren sowie Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren sind ideale kleine Helfer für eine Viehzahl von Automationen und mit den Mini-Funkschaltern sind Aktionen immer nur einen Tipp entfernt. Und für alle, bei denen der Verteiler mal wieder hinter dem Weihnachtsbaum verschwindet: dank smarter Steckdosen und Sprachsteuerung, kann man dieses Jahr einfach sagen: "Weihnachtsbaum an".