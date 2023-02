MyFritz!App-Update: Schwerer Smart-Home-Bug für Android gefixt

AVM stellt für Nutzer der MyFritz!App ein wichtiges Update bereit. Unter Android konnte es dazu kommen, dass Smart-Home-Geräte weder angezeigt noch gesteuert werden konnten. In der neuen Version 2.19.1 des FritzBox-Begleiters wird dieser Fehler nun behoben.

Neben den üblichen Detail- und Stabilitätsverbesserungen stuft AVM das Update auf die MyFritz!App-Version 2.19.1 als besonders wichtig ein. Gerade die so wichtige Smart-Home-Steuerung hat in den vergangenen Wochen mehrfach für Probleme gesorgt. So konnten Lampen, Thermostate und Co. teilweise nicht angezeigt und infolgedessen nicht gesteuert werden. Den Fehler scheint das Berliner IT-Unternehmen nun behoben zu haben. Betroffen waren lediglich Nutzer von Google Android, denen das Update wärmstens empfohlen wird.Die für iOS und Android zur Verfügung stehende App ermöglicht es Nutzern, zu Hause oder auch von unterwegs auf ihre FritzBox zuzugreifen und das Heimnetz in einem gewissen Maß zu steuern und zu administrieren. Zudem erhält man hier Auskunft über verpasste Anrufe und Sprachnachrichten, kann Rufumleitungen und Co. einrichten. Weiterhin ist der Zugriff auf Fotos, Musik und Videos möglich, soweit diese auf dem WLAN-Router selbst oder auf einem daran angeschlossenen USB-Speicher lagern.Nach dem aktuell verteilten Update dürfte auch die Steuerung von Smart-Home-Geräten wieder problemlos funktionieren. Die dabei kompatible Fritz!DECT-Produktreihe beinhaltet unter anderem LED-Lampen, smarte Thermostate für Heizungen und Funksteckdosen für den Innen- sowie den Außenbereich. Über zusätzliche Taster und Temperatursensoren können sämtliche Produkte - alternativ zum FritzBox-Browser-Interface - auch abseits der App gesteuert werden.