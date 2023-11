Smart-Home-Rabatt: Amazon verkauft Aqara-Produkte zum Tiefpreis

Nur noch heute gelten die stark reduzierten Smart-Home-Angebote der Amazon Black Friday Woche und damit der Rabatt auf viele Aqara-Pro­dukte. Gerade jetzt kommen die Deals rund um smarte Heizkörper-Thermostate und Sensoren zum Energiesparen recht.

Anzeige

Aqara

Smart Home aufrüsten und Energiekosten sparen

Aqara E1: Intelligent, effizient, bequem

Aqara E1 Heizkörperthermostat Jetzt für 44,99 Euro bei Amazon

Zum Angebot

Aqara P1 & FP2: Sinnvolles Upgrade

Aqara FP2 Anwesenheitssensor Jetzt für 69,99 Euro bei Amazon

Zum Angebot

Aqara P1 Bewegungsmelder Jetzt für 19,99 Euro bei Amazon

Zum Angebot

Aqara Sensoren für Temperatur und Feuchtigkeit

Aqara Temp.- & Feuchtigkeitssensor Jetzt für 14,99 Euro bei Amazon

Zum Angebot

Auch in diesem Winter nimmt das Thema Energiesparen erneut einen wichtigen Stellenwert auf der Agenda vieler Bürger ein. Dass smarte Gadgets bei der Senkung von Strom- und Heizkosten helfen können, ist kein Geheimnis. Und dabei muss das Smart-Home-Upgrade nicht einmal teuer sein, wie die neuen Black-Friday-Angebote des beliebten Herstellers Aqara bei Amazon jetzt zeigen.Für einen reibungslosen Betrieb wird ein passender Hub benötigt. Auch diese sind bei Amazon reduziert, etwa der Aqara M2 Hub für 44,99 Euro oder der Aqara M1S Gen2 Hub für 43,99 Euro. Dank Matter-Support und Integrationen in Ökosysteme mit Alexa, Siri, Google Assistant oder IFTTT sind diese zudem besonders zukunftstauglich.Das Aqara E1 Thermostat ist der Dreh- und Angelpunkt, um klassische Heizkörper in sein Smart Home einzubinden. Mit ihm spart ihr dank programmierbarer Zeitpläne nicht nur wertvolle Zeit, sondern müsst euch auch nie wieder Gedanken darüber machen, ob ihr eventuell vergessen habt, die Heizung runter- oder hochzudrehen. Dabei passt der Aqara E1 auf beinahe alle gängigen Heizkörperventile.Wirklich smart wird es, wenn ihr das Geofencing aktiviert oder das Thermostat mit weiteren Sensoren von Aqara kombiniert. So kann die Heizung automatisch darauf reagieren, wenn ihr die Wohnung verlasst, ein Fenster öffnet, Räume län­ger nicht betretet oder aber die Wohlfühltemperatur erreicht ist und nicht mehr geheizt werden muss. Alles, um am Ende euren Energieverbrauch zu senken.Mit dem Aqara P1 Bewegungsmelder und dem Aqara FP2 Anwesenheitssensor bietet der Hersteller zwei interessante Möglichkeiten, die sich mit dem E1-Thermostat kombinieren lassen. Wahlweise kabelgebunden oder kabellos erfassen diese beiden Sensoren Bewegungen im Raum und lassen sich so optimal in Automatisierungen einbinden.Etwa um zukünftig nur noch Räume automatisch zu beheizen und zu beleuchten, in denen sich auch Personen befinden. Vor allem der Aqara FP2 zeigt sich mit einem präzisen mmWave-Radar technologisch fortgeschritten. Er ist in der Lage, mehrere Zonen zu überwachen und kann sogar Stürze erkennen.Abschließend empfehlen wir in jedem smarten Haushalt den Aqara Temperatur- und Feuchtigkeitssensor unterzubringen. Er liefert nicht nur Informationen zur Raumtemperatur an das Aqara E1 Thermostat, sondern auch wertvolle Details zur Luftfeuchtigkeit.So erfahrt ihr, ob es an der Zeit ist, den Raum zu lüften oder aber Lüfter, Klimaanlagen oder Luftbefeuchter zu aktivieren. Alles im Sinne des optimalen Raumklimas, das man gerade in Zeiten von Home-Office und der anstehenden kalten Jahreszeit stets im Blick haben sollte.