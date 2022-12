FritzApp Smart Home startet Temperaturänderung für Heizkörperregler

Der Internet-Spezialist AVM hat für die FritzApp Smart Home für Android ein für die Heizperiode sehr interessantes Funktions-Update herausgegeben. Zudem gibt es eine Reihe an Verbesserungen und ein weiteres Update für die FritzApp Fon für iOS.

Update FritzApp Fon für iOS Verbesserung: Hinterlegung des iPhone-Modells in der FritzBox-Benutzeroberfläche bei Neuanmeldung

Behoben: Gesprächspartner war manchmal nicht zu hören

Update FritzApp Smart Home für Android Verbesserung: Für Heizkörperregler lässt sich die Temperatur per langem Drücken von +/- schnell ändern

Verbesserung: Anzeige der Gesamtleistung bei Gruppen von schaltbaren Steckdosen

Verbesserung: Die in der App verwendete Sprache kann individuell über die Systemeinstellungen festgelegt werden (ab Android 13, unter "System / Sprachen und Eingabe / App-Sprachen")

Behoben: Geräteschaltungen konnten bei aktivem TalkBack nicht getätigt werden

Was kann die FritzApp Smart Home?

AVM

AVM stellt für Nutzer der FritzApp Smart Home für Android eine Aktualisierung bereit. Die neue Versionsnummer ist 1.8.10. Es handelt sich dabei um ein Funktions-Update, das heißt, es gibt neue Features.Dazu gehört, dass man ab sofort über die Fernsteuerung im App-Menü die eingestellte Temperatur von Heizkörperreglern per langem Druck auf +/- entsprechend ändern kann. Außerdem lässt die in der App verwendete Sprache individuell über die Systemeinstellungen ändern. Die Release Notes für das App-Update bestehen nur aus wenigen weiteren Punkten. Wir haben sie am Ende dieses Beitrags mit angefügt.Das zweite App-Update ist für iPhone-Nutzer und für die FritzApp Fon. Enthalten ist neben einer Fehlerbehebung auch eine Verbesserung:Weitere Änderungen gibt es nicht, obwohl AVM auch schreibt, dass jedes Update sicherheitsrelevante Änderungen mitbringt und daher nach Möglichkeit nicht übersprungen werden sollte. Die neuen Versionen sind ab sofort als automatisches Update oder über die App Stores zu beziehen.Die FritzApp Smart Home dient als Fernbedienung für alle FritzDECT-Geräte. Mit der Anwendung wird alles von der Einrichtung, Betrieb und Änderungen im Smart-Home einfach mit wenigen Klicks verwaltbar. Die Updates werden allen Nutzern empfohlen. Für das Fritz-Netzwerk werden einige Funktionen nur unterstützt, wenn die angeschlossenen FritzBoxen mindestens FritzOS 7.10 nutzen. AVM bittet Nutzer der Apps, ihnen Feedback zur Anwendung zu senden, um die Apps weiter zu verbessern. Auch Verbesserungsvorschläge und Funktionswünsche sind immer gern gesehen.