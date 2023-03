Netflix bekommt verbesserten und simpleren Umgang mit Untertiteln

Streaming-Dienste Netflix sind für Fans von fremdsprachlichen Inhalten ein Segen, denn in der Regel stehen auf Knopfdruck alle Inhalte auch in Englisch und Co. bereit. Untertitel sind hier wichtig, denn für viele ist diese Unterstützung essenziell - und diese werden nun besser.

Einfacheres Handling der Untertitel auf Netflix

Es gibt sicherlich auch bei uns viele, die Filme und Serien auf Netflix am liebsten im Original sehen, denn schließlich haben Schauspieler kein wichtigeres "Werkzeug" als ihre eigenen Stimmen. Doch es ist nicht immer einfach, das Gesprochene zu verstehen (übrigens auch für viele Native Speaker) und hier sind Untertitel besonders wichtig und hilfreich.Bisher war es allerdings einigermaßen mühsam, die Art der Anzeige der Untertitel - darunter Größe, Font und Durchsichtigkeit - zu verändern. Denn für Anpassungen mussten sich Nutzer in ihr Nutzerkonto per Browser einloggen und dort in den Profil-Einstellungen die jeweiligen Änderungen vornehmen. Wer das während des Abspielens eines Videos durchführen will, der kann das nicht "live" machen - sondern musste bisher umständlich den Browser starten.Doch wie The Verge nun berichtet, hat Netflix hierzu nun eine Änderung angekündigt. Damit wird es möglich, diese Änderungen einfach und schnell während des Streams durchzuführen. Hierzu steht im einblendbaren Menübereich am unteren Rand ein Zahnrad bereit, über das man die Größe ändern kann (auf klein, mittel und groß), außerdem kann der Stil in vier voreingestellten Optionen (zu Farbe, Schatten und Hintergrund) modifiziert werden.Ein bequemes Handling von Untertiteln ist sicherlich eine gute Sache, da diese beim Genuss von Original-Inhalten helfen. Wie erwähnt betrifft das auch jene, die Englisch sprechen. Grund dafür ist, dass viele Filme und Serien alles andere als gut für Streaming abgemischt sind und somit das Gesprochene rein akustisch immer wieder schwer zu verstehen ist.