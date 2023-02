Hat sich nicht bewährt: Netflix killt den "Überrasch mich"-Button

Netflix hat vor zwei Jahren eine Funktion eingeführt, die entscheidungsschwachen Nutzern Vorschläge macht, was sie sich als nächstes ansehen könnten. Der "Überrasch mich"-Button dürfte aber nicht besonders populär gewesen sein, denn nun hat der Streaming-Dienst ihn entfernt.

Pandemie-Folge

Der Streaming-Dienst Netflix hat 2021 eine Funktion gestartet, die all jenen helfen wollte, die nicht wissen, was sie als nächstes schauen sollen. Doch offenbar waren die Netflix-Nutzer nicht so entscheidungsschwach bzw. planlos wie gedacht. Denn wie das Wall Street Journal (WSJ) berichtet, hat sich dieses Feature schlichtweg nicht bewährt.Das bestätigte eine Netflix-Sprecherin und meinte, dass man seit dem Start herausgefunden habe, dass ein überwiegender Großteil der Abonnenten den Dienst mit einem spezifischen Ziel einschaltet - das könne eine bestimmte Serie, ein Film oder auch ein Genre sein, das weitgehend auf Zufall basierendes System kam offenbar nicht so gut an."Wir werden auch weiterhin nach anderen Möglichkeiten suchen, um unseren Mitgliedern mehr Optionen und Wege zu bieten, um die Inhalte zu entdecken, die sie sehen möchten", teilte die Sprecherin gegenüber dem WSJ mit.Branchenkenner sind nicht überrascht, dass Netflix gescheiterte Experimente schnell wieder begräbt. "Netflix probiert viele Dinge aus, arbeitet schnell daran und verwirft Dinge, die nicht funktionieren", erklärt der Analyst und Netflix-Experte Rich Greenfield.Der "Überrasch mich"-Button war auch eine Folge der Pandemie: Denn während der Lockdowns stieg die Netflix-Nutzung massiv an, viele schalteten den Streaming-Dienst so oft ein, dass sie nicht mehr wussten, was sie als nächstes ansehen könnten. Die Zufallswiedergabe, die einerseits auf dem Netflix-Algorithmus und andererseits auf dem Nutzerverhalten basierte, sollte Unentschlossenen helfen, doch diese ignorierten das Feature weitgehend.