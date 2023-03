Office: Word bekommt endlich Tastenkürzel für Einfügen reinen Texts

Microsoft will seine Textverarbeitung Word bald mit einer kleinen, aber feinen neuen Funktion versehen, die manchem Anwender das Leben leichter machen dürfte. Das Tool bekommt ein Tastenkürzel, mit dem sich Text aus der Zwischenablage unformatiert einfügen lässt.

Bisher ist es in der Desktop-Variante von Word , anders als bei der Web-Variante, nicht möglich, kopierte Inhalte vollkommen unformatiert per Tastenkürzel einzufügen. Stattdessen muss man den Umweg über das Kontextmenü in Kauf nehmen. Mit einem geplanten Update für das wichtigste aller Office-Programme soll sich dies laut einem Blog-Eintrag des Entwickler-Teams bald ändern.Schon jetzt können Tester aus dem Microsoft 365 Insider-Programm die Neuerung ausprobieren, wobei sie mindestens Version 16.0.15831.20174 für Windows oder Version 16.67.1113.0 für Mac einsetzen müssen. Zum Verständnis: das Office Insider-Programm wurde vor Kurzem in Microsoft 365 Insider-Programm umbenannt.Um die neue Funktion zu nutzen, muss man lediglich im Quelldokument den gewünschten Bereich oder Text markieren und ihn mittels Strg+C kopieren. Im Anschluss kann der Text dann ganz normal oder mit der neuen Tastenkombination Strg+Shift+V in unformatierter Form in Word eingefügt werden.Auf Wunsch lässt sich der Umgang mit den kopierten Inhalten über die Einstellungen von Word auch noch so anpassen, dass etwa Aufzählungszeichen beim Kopieren erhalten bleiben. Microsoft hat darüber hinaus auch noch ein paar weitere Änderungen an den Tastenkürzeln der neuesten Versionen von Word vorgenommen, die die oben stehende Tabelle zusammenfasst.Wer die geänderten Tastenkürzel nicht nutzen möchte, kann sich in einem Support-Dokument von Microsoft darüber informieren, wie man relativ einfach wieder zu der bisher gültigen Konfiguration zurückkehren kann. Wann Microsoft die jetzt vorgenommenen Änderungen auch in den "stabilen" Versionen von Word einführt, ist bisher noch offen.