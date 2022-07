Microsoft behebt plötzliche Abstürze von Word, Excel und PowerPoint

Microsoft behebt mit einem neuen Update Probleme mit verschiedenen Office-Anwendungen. Dabei geht es um unvorhergesehene Abstürze von Word, Excel und PowerPoint. Ein weiteres, noch nicht gelöstes Problem betrifft das plötzliche Einfrieren von Excel.

Word, Excel und PowerPoint werden möglicherweise unerwartet geschlossen, wenn sie in der Office-Version 2205 geöffnet, geschlossen, gespeichert, hoch- oder heruntergeladen werden. Es werden keine Fehler angezeigt, wenn die Anwendung plötzlich geschlossen wird.Das Problem wurde in Office Version 2206 (Build 16.0.15330.20230) behoben. Der Fix wird über ein Update an die Benutzer verteilt. Sie können das Update manuell installieren, indem Sie die Office-App öffnen und Datei > Konto > Aktualisierungsoptionen > Jetzt aktualisieren wählen.Microsoft hat Leistungsprobleme in Excel 365 behoben, die beim Wechsel zwischen Arbeitsblättern, die gefilterte PivotTables enthalten, einfrieren. In seinem Support-Dokument hat Microsoft dieses Problem und den dazugehörigen Fix beschrieben.Excel für Microsoft 365 kann Leistungsprobleme aufweisen oder nicht mehr reagieren, wenn zwischen Arbeitsblättern einer vorhandenen Datei gewechselt wird, die eine PivotTable enthält, auf die ein Filter angewendet wurde.Es ist bekannt, dass das Problem die folgenden Builds von Microsoft 365 Apps betrifft:Der Fix für dieses Problem ist in den folgenden Builds von Microsoft 365 Apps verfügbar:Der Fix wird voraussichtlich mit dem Update im Juli 2022 für die folgenden Kanäle für Office 365-Abonnementkunden verfügbar sein: