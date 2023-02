Business & Metaverse: Nokia startet Image-Wechsel mit neuem Logo

Obwohl Nokia schon seit längerer Zeit keine eigenen Smartphones mehr herstellt, wird der Konzern weiterhin mit mobilen Geräten in Verbindung gebracht. Um sich ein neues Image aufzubauen und mit Business sowie dem Metaverse assoziiert zu werden, hat Nokia sein Logo geändert.

Logo mit fünf unterschiedlichen Formen

Nokia

Wer an Nokia denkt, dürfte sich zunächst an die alten Geräte des ehemaligen Herstellers erinnern. Obwohl auch heute noch Smartphones mit Nokia-Branding erscheinen, stellt Nokia selbst längst keine Mobiltelefone mehr her. Moderne Nokia-Modelle werden von HMD Global entwickelt und auf den Markt gebracht. Das dürfte allerdings nicht allen Besitzern der entsprechenden Geräte bekannt sein. Aus diesem Grund möchte Nokia sich jetzt stärker vom Smartphone-Bereich abgrenzen und ein neues Image anstreben.Wie Reuters berichtet, besteht das neue Logo aus fünf verschiedenen Formen, welche die Buchstaben des Firmennamens darstellen. Der Chef betont, dass das Unternehmen sich heutzutage auf Business-Technologien konzentriert. Außerdem plant der Konzern einen Strategiewechsel. Nokia möchte dabei helfen, die Digitalisierung in zahlreichen Bereichen voranzutreiben.Mit seinen Technologien in den Bereichen Festnetz, Mobilfunk und Cloud sei das Unternehmen gut aufgestellt, um eine entscheidende Rolle im Metaverse zu spielen. Dabei steht die Zusammenarbeit mit Firmen im Fokus, die unter anderem digitale Zwillinge ganzer Fabriken entwickeln. Ferner möchte Nokia beim 6G-Standard mitmischen. HMD Global wird auch zukünftig noch Smartphones anbieten dürfen. Die Geräte werden allerdings mit dem alten Nokia-Logo veröffentlicht.Ob der Plan des Konzerns aufgeht und Nokia sich erfolgreich im Metaverse-Bereich etablieren kann, bleibt natürlich noch abzuwarten. Zudem bleibt offen, ob es dem Unternehmen gelingen wird, die Verknüpfungen zur ehemaligen Smartphone-Sparte zu reduzieren. Viele Nutzer dürften auch zukünftig noch an Telefone denken, wenn sie den Namen Nokia hören. Ein kompletter Namenswechsel hätte selbstverständlich den Nachteil, dass die Bekanntheit des Konzerns auch im Business-Bereich eingeschränkt wird.