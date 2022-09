Laut Elon Musk kann der Cybertruck kurz als "Boot" eingesetzt werden

Elon Musk hat eine lange Tradition, Features zu versprechen, die nicht eintreffen. Bestes Beispiel ist hier die vollständige Autonomie seiner Fahrzeuge, denn die stellt der Tesla-Chef schon seit Jahren in Aussicht. Entsprechend vorsichtig sollte man auch bei "Cybertruck als Boot" sein.

Cybertruck als "Boot"

Tesla

Vor mittlerweile drei Jahren hat Tesla seinen futuristischen Cybertruck vorgestellt und das Fahrzeug hat viele Tesla-Fans euphorisiert und in gleich mehrfacher Hinsicht elektrisiert. Die (unverbindlichen) Vorbestellungen gingen durch die Decke. Wann der erste Cybertruck vom Band laufen wird, ist unklar, ursprünglich sollte der Produktionsstart bereits Ende 2021 erfolgen. Zuletzt war wohl Ende 2022 anvisiert, aktuell kann und muss man aber von 2023 ausgehen - eine konkrete Ankündigung gibt es dazu allerdings nicht.Es wird also wohl noch eine ganze Weile lang dauern, bis man die neuesten Behauptungen von Elon Musk überprüfen kann. Denn der 51-jährige Chef des Elektroautobauers teilte nun auf Twitter mit, dass der Cybertruck eine Zeit lang im Wasser nicht nur überstehen kann, sondern auch zum Überqueren von Gewässern genutzt werden kann."Der Cybertruck wird wasserdicht genug sein, um kurzzeitig als Boot zu dienen, sodass er Flüsse, Seen und sogar Meere überqueren kann, die nicht allzu unruhig sind", schreibt Musk auf Twitter. Weiter erläutert Musk auch das Warum oder besser gesagt das Ziel: "(Der Cybertruck) muss in der Lage sein, von der Starbase nach South Padre Island zu gelangen, was eine Überquerung des Kanals erfordert."Damit meint Musk die Gegend rund um das SpaceX-Startgelände im Süden von Texas. Welchen Kanal er genau meint, wie lange der Cybertruck als Boot aushalten muss und wie sich das Auto dabei fortbewegt, ist allerdings nicht bekannt.Ob es eine schlaue Idee von Musk ist, solche vagen Versprechen abzugeben, ist auch eine Frage: Denn wie anfangs erwähnt hat der Tesla-Chef eine lange Geschichte an vergleichbaren Statements. So gab und gibt es viel Kritik an Begriffen wie Autopilot und auch dem Full Self-Driving, denn viele sind der Ansicht, dass Musk und Tesla falsche Hoffnungen bzw. Erwartungen wecken.