LG OLED Ausverkauf: 2021er-TVs bei Media Markt stark reduziert

Media Markt macht Platz für die 2023er-Fernseher und startet somit einen Abverkauf "älterer" LG OLED-Modelle zum Tiefpreis. Günstig sind vor allem die Smart-TVs der Baureihen LG OLED C1, B1, G1 und A1 erhältlich. Wir zeigen euch die Angebote im Überblick.

Die LG OLED-Schnäppchen bei Media Markt:

Ausstattung konnte sich bereits 2020/2021 sehen lassen

Auch neuere LG OLED-Modelle sind reduziert

LG OLED-TVs bei Media Markt Alle Modelle im Überblick

Der sogenannte Altwaren-Abverkauf findet bei Media Markt bis zum 31. März 2023 statt. Bis dahin sind viele LG OLED-TVs aus dem Lineup 2021, sowie auch neuere Modelle im Zuge des Lagerverkaufs, stark reduziert. Da es sich teilweise um Restposten handelt, sollte man bei Interesse nicht allzu lange warten. Wie üblich ist oft eine versandkostenfreie Lieferung oder die Reservierung einer Abholung möglich.Gerade bei den LG OLED-TVs lohnt sich ein Blick auf ältere Modelle aus den Jahren 2020 und 2021. Denn wichtige Features, wie etwa HDMI 2.1, 120 Hz und Gaming-Vorteile (VRR, ALLM etc.) waren bereits vor zwei Jahren an der Tagesordnung. Gleiches gilt für Dolby Vision, Dolby Atmos, eine oft herausragende Bildqualität und ein weiterhin flottes WebOS. Natürlich stehen die Bestseller LG OLED 55 C1 (55 Zoll) und LG OLED 65 C1 (65 Zoll) auch jetzt im Mittelpunkt, allerdings sollte man sich auch die G1-Serie mit dem LG OLED 55 G1 (55 Zoll) und LG OLED 65 G1 (65 Zoll) genauer ansehen.Im Gegensatz zu den anderen Baureihen verfügt die LG OLED G1-Familie bereits über ein helleres OLED Evo-Panel. Dafür ist im Paket lediglich eine Wandhalterung enthalten. Einen klassischen Standfuß (z.B. mit VESA-Verschraubung) müsste man optional dazu kaufen. Doch bei Preisen ab 1249 Euro ein verschmerzbares Manko.Parallel zu den LG OLED 2021er-TVs werden eine Handvoll Fernseher der aktuellen Generation bzw. der aus dem Jahr 2022 im Preis gesenkt. Media Markt bietet aktuell unter anderem den LG OLED A2 in 48 Zoll und 55 Zoll zu Preisen ab 666 Euro an. Die beliebte LG OLED C2-Serie gibt es zudem in 55 Zoll für 1199 Euro. Und wer sich extravagant mit einer Signature-Edition, 8K-Auflösung und Designer-Standfuß ausstatten will, der kann zum LG OLED 88 Z2 9LA (88 Zoll) für 27.999 Euro greifen. Immerhin: Früher lag der Preis diesesFernsehers bei über 30.000 Euro.