Neue Deals: LG OLED 55"-Fernseher bei Media Markt stark reduziert

Die 55 Zoll großen OLED-Fernseher von LG gehen aktuell zum Schnäppchen-Preis über die Ladentheke von Media Markt. Vor allem der beliebte LG OLED B2 und der LG OLED CS gehören zu den Tiefpreis-Angeboten. Mit dabei: Dolby Vision, Atmos, 120 Hz und vieles mehr.

LG OLED 55 B2 9LA (55 Zoll) Jetzt für 949 Euro bei Media Markt

LG OLED 55 CS 9LA (55 Zoll) Jetzt für 999 Euro bei Media Markt

Mehr Details zum LG OLED 55 B2 und LG OLED 55 CS

Einmal mehr schraubt man im Online-Shop von Media Markt an der Preisschraube und bietet nun die beiden LG OLED-TVs aus dem 2022er-Portfolio für jeweils unter 1000 Euro an. Auf ein Evo-Panel muss man zwar verzichten, dafür überzeugt das Preis-Leistungs-Verhältnis.Der LG OLED55B29LA ist ein beeindruckender 55-Zoll-OLED-Fernseher, der durch seine herausragende Bildqualität und technischen Features besticht. Er bietet ein gestochen scharfes 4K Ultra HD-Display, das selbst feinste Details auf dem Bildschirm zum Leben erweckt. Die selbstleuchtenden Pixel sorgen für perfekten Schwarzwert und lebendige Farben mit hohem Kontrast, während die Unterstützung von Dolby Vision und HDR10 für ein umfassendes High Dynamic Range-Erlebnis sorgt.Der fortschrittliche α9 Gen4 AI-Prozessor ermöglicht die Optimierung von Bild und Ton in Echtzeit, wodurch die Bildqualität weiter verbessert wird. Darüber hinaus ist dieser Fernseher mit HDMI 2.1-Anschlüssen ausgestattet, die eARC, VRR und ALLM unterstützen, um eine erstklassige Gaming-Performance und Audioqualität (Dolby Atmos) zu gewährleisten.Der LG OLED55CS9LA ist ein 55-Zoll-OLED-Fernseher, der sich durch seine technischen Vorteile auszeichnet und ein beeindruckendes Seherlebnis bietet. Das hochwertige 4K Ultra HD-Display verfügt über selbstleuchtende Pixel, die tiefes Schwarz und lebendige Farben erzeugen, während die Dolby Vision IQ und HDR10 Technologien ein atemberaubendes HDR-Erlebnis ermöglichen. Der α9 Gen4 AI-Prozessor sorgt für eine Echtzeit-Optimierung von Bild und Ton, die eine hervorragende Bildqualität gewährleistet.Für Gamer bietet der Fernseher HDMI 2.1-Anschlüsse, die VRR, ALLM und eARC unterstützen, um eine reaktionsschnelle Gaming-Performance und exzellente Audioqualität (Dolby Atmos) zu bieten. Das elegante Design des OLED55CS9LA und die Integration von WebOS als benutzerfreundliches Betriebssystem runden das Gesamtpaket ab und machen diesen Fernseher zu einer ausgezeichneten Wahl für Heimkino-Enthusiasten.