Hogwarts Legacy: Die besten Mods für mehr FPS, Gameplay & Besen

PC-Spieler des neuen Hogwarts Legacy erfreuen sich derzeit an einer wachsenden Anzahl von Modifikationen, die das Action-Rollenspiel verbessern. Die inoffiziellen Mods steigern nicht nur die Leistung, sondern bringen zudem sinnvolle und teils kuriose Neuheiten ins Spiel.

Hogwarts Legacy: Mods zur Leistungsverbesserung (FPS, DLSS & Co.)

Bessere Kontrolle für Besen und kuriose "Broom-Skins"

Mods für Zauberstäbe, Spinnen und bitte keine Cheats

Hogwarts Legacy bricht nicht nur Rekorde auf Steam, auch die Modding-Community wächst immer weiter. Mittlerweile befinden sich beinahe 140 Verbesserungen in der Datenbank von Nexus Mods , Tendenz steigend. In diesem Artikel gehen wir auf einige der beliebtesten Modifikationen ein, die euch in und rund um die Zauberschule helfen, das Gameplay, die Steuerung und die Leistung zu verbessern.Sämtliche Mods wurden von der Hogwarts Legacy-Community erstellt, teils von sehr versierten (Hobby)-Entwicklern. Dennoch kann man Gefahr laufen, die Stabilität des Spiels zu beeinträchtigen. Ein Backup von Spielständen und Co. ist somit ratsam. Installationsanleitungen findet ihr auf den Webseiten der Mods, die wir im Text verlinken.Bekannt für seine Mods in Skyrim, Dark Souls und Final Fantasy bietet der Entwickler Seifu für Hogwarts Legacy seinen Ascendio-Mod an. Dabei handelt es sich um einen "Performance Hotfix", der vor allem Nutzer ansprechen dürfte, die aktuell mit FPS-Einbrüchen zu kämpfen haben. Hier wird die Unreal Engine 4 mit benutzerdefinierten Parametern versehen, um die CPU-GPU-Kommunikation zu verbessern und "Framedrops" zu vermeiden sowie das Textur-Streaming zu optimieren.Weiterhin wird das DLSS-Update des Modders Scirlex von vielen Spielern genutzt, die Nvidias KI-Technik zum Hochskalieren (Upscaling) nutzen. Die Reshade-Optionen von Scotty bringen zudem detailreichere Texturen ins Spiel und mit einem weiteren Mod von Tha­WTF­man kann man den Nebel aus der Welt von Hogwarts verschwinden lassen. Zusätzlich findet ihr in der Datenbank eine Auswahl an Mods für Kleidung, Make-up, Haare und Co.Die Steuerung in der Luft ist vielen Spielern scheinbar ein Dorn im Auge. Die Kombination aus Maus und Tastatur macht im Vergleich zum Controller nicht immer eine gute Figur. Angesichts dessen hat sich Community-Mitglied R457 einer Modifikation gewidmet, die eine reine Maussteuerung für das Besenfliegen zulässt, inklusive der Höhensteuerung.Und natürlich dürfen die Besen-Modifikationen an sich nicht fehlen. Unter anderem könnt ihr euren hölzernen Begleiter in Shrek verwandeln oder euch in Zukunft stilecht mit dem aus den Harry-Potter-Filmen bekannten Nimbus 2000 fortbewegen. Nahezu täglich werden neue Skins für die Besen in Hogwarts Legacy veröffentlicht, die sich sehen lassen können.Ebenso wie für Besen findet ihr derzeit eine Vielzahl an Skins für Zauberstäbe. Mit dabei ist unter anderem der legendäre Elderstab (engl. Elder Wand), ein Teil der Heiligtümer des Todes. Auch könnt ihr euch den mit einer Schlange verzierten Stab von Lucius Malfoy ins Spiel holen oder aber euren Zauberstab gegen eine Spargelstange austauschen.Wer unter einer Angst vor Spinnen (Arachnophobie) leidet, ersetzt die "kleinen" Biester in Hogwarts Legacy einfach mit roten Bausteinen und mit Peter Potter findet sogar ein Spider-Man-Mod ins Spiel. Die Entwickler zeigen sich also von ihrer kreativen Seite. Natürlich findet man auch diverse "Cheats" bzw. Spielhilfen unter den Modifikationen, die wir an dieser Stelle allerdings nicht empfehlen, um den Spielspaß nicht negativ zu beeinflussen.