Hogwarts Legacy: Der bezaubernde Launch-Trailer ist endlich da

Als neuer Schüler Hogwarts entdecken

Versionen für PS4, Xbox One und Switch erst später

Mit Hogwarts Legacy erscheint in wenigen Tagen ein potenzielles Rollenspiel-Highlight des noch jungen Jahres, welches nicht nur Harry Potter-Fans in Verzückung versetzt. Als Zauberschüler dürfen wir hier die legendäre Zauberschule Hogwarts besuchen, dass wir dort aber nicht nur die Schulbank drücken müssen, zeigt jetzt noch einmal der offizielle Launch-Trailer.Hogwarts Legacy spielt zwar in derselben Welt wie die Harry Potter-Romane oder die zugehörige Filmreihe, allerdings ist hier der legendäre Zauberlehrling noch gar nicht geboren worden. Stattdessen schlüpfen Spieler in die Rolle eines vollkommen neuen Schülers, der in seinem fünften Lehrjahr nach Hogwarts versetzt wird.Wie der neue Schüler heißt, dürfen Spieler selbst bestimmen und ihren Charakter natürlich auch sonst umfassend anpassen, etwa was das Geschlecht, Aussehen, Kleidung oder Stimme betrifft. Nicht ganz unwichtig dürfte zudem die Wahl des Hogwarts-Hauses sein, Spieler können sich hier entweder Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw oder Hufflepuff anschließen.Die alte Zauberschule und deren Umgebung können in Hogwarts Legacy frei erkundet werden, dennoch sollte der neue Schüler fleißig am Unterricht teilnehmen, um so etwa neue Zaubersprüche, die Herstellung von Tränken oder den Umgang mit magischen Gegenständen zu erlernen. Natürlich erzählt Hogwarts Legacy auch eine eigene Geschichte, in der es um ein altes Geheimnis geht, welches die Welt der Zauberei ins Verderben stürzen könnte - selbstverständlich nimmt unser Schüler hier eine entscheidende Rolle ein, denn offenbar ist er in der Lage, uralte Magie zu nutzen, die nur sehr wenigen zugänglich ist.Hogwarts Legacy erscheint am 10. Februar 2023 zunächst für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S . Vorbestellern der Deluxe-Edition wird der Einlass in die Zauberschule sogar 72 Stunden früher gewährt. Wer eine PlayStation 4 und Xbox One sein Eigen nennt, muss bis zum 4. April warten. Eine Version für die Nintendo Switch folgt schließlich am 25. Juli.