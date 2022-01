Die Siedler: Das Reboot erscheint im März, Closed Beta startet bald

Die Siedler mit Snowdrop-Engine

Beta-Test startet bald

Schon seit einer ganzen Weile ist bekannt, dass Ubisoft Blue Byte am nächsten Ableger der Strategiespielreihe Die Siedler arbeitet. Nach längerer Funkstille rund um das Projekt steht nun fest: Das neue Die Siedler startet im März, in wenigen Tagen geht es mit der Closed Beta los. Außerdem gibt es einen neuen Trailer zum Spiel. Angekündigt wurde das neue Spiel der Kultreihe bereits im Jahr 2018, ein Release wurde dann leider immer wieder nach hinten geschoben. Nun soll es aber auf einmal ganz schnell gehen, denn Ubisoft kündigt den Start bereits für den 17. März dieses Jahres an. Das neue Die Siedler soll einen Neustart der Reihe markieren, auf eine Nummer im Titel wird daher bewusst verzichtet. An der grundsätzlichen Spielidee ändert sich nichts, Spieler werden also auch weiterhin Ihre eigene Siedlung aufbauen, erweitern und letztendlich gegen Feinde verteidigen können.Wie der Trailer zeigt, wurde Die Siedler auf Basis einer neuen Engine (Snowdrop) komplett neu entwickelt, die Siedlungen sehen dadurch deutlich detaillierter und lebendiger aus. Weiter verspricht Ubisoft unter anderem verbesserte, moderne Spielmechaniken und spezialisierte Siedler. Mit den Elari, Maru und Jorn gibt es drei Fraktionen mit jeweils einzigartigen Eigenschaften und individuellem Spielstil.Gespielt wird wahlweise allein in einer Kampagne oder im Ansturm-Modus, in dem es besondere Herausforderungen zu bewältigen gilt. Online können bis zu acht Spieler gleichzeitig durch die Spielwelt wuseln und sich spannende Gefechte liefern.Ob Ubisoft es schafft, ein gelungenes Reboot der Reihe abzuliefern, können Interessierte mit ein wenig Glück schon ab dem 20. Januar herausfinden, wenn das Spiel in die Closed Beta startet (Ende: 24. Januar). Für die Teilnahme kann man sich auf der offiziellen Webseite bewerben . Voraussetzung sind ein Benutzerkonto bei Ubisoft Connect oder beim Epic Games Store.