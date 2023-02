Die Siedler sind zurück: 'Neue Allianzen' ist auf dem PC gestartet

Reboot eines Klassikers

Was lange währt, wird endlich gut? Nach mehreren Verschiebungen erscheint heute Die Siedler: Neue Allianzen im Ubisoft Connect Store und im Epic Games Store für den PC. Auch Konsolenspieler müssen nicht mehr allzu lange warten. Um die Veröffentlichung gebührend zu feiern, zeigt Ubisoft den Launch-Trailer für das Echtzeitstrategiespiel.Die Siedler: Neue Allianzen setzt auf die bewährte Rezeptur der Reihe, welche allerdings modernisiert wurde. Im Kern geht es weiterhin darum, mit einer zunächst kleinen Gruppe von Menschen eine eigene Siedlung zu gründen und diese zu vergrößern. Spieler müssen sich dabei nicht nur um die Wirtschaft und Infrastruktur ihrer Siedlung kümmern, sondern diese auch gegen Feinde verteidigen, etwa durch das Aufstellen einer starken Armee und die Produktion von Waffen.Zum Start gibt es mit den Elari, den Maru und den Jorn drei spielbare Fraktionen, die sich nicht nur in ihrem Aussehen, sondern auch ihren Eigenschaften sowie Stärken und Schwächen unterscheiden. In der Solo-Kampagne stehen vor allem die Elari im Mittelpunkt, die sich nach ihrer Flucht in einem für sie unbekannten Gebiet eine neue Heimat aufbauen müssen. Zusätzliche Herausforderungen soll ein Extrem-Modus mit einer besonders starken gegnerischen KI bringen.Es muss allerdings nicht zwingend Solo gespielt werden, da es auch diverse Online-Modi gibt. In diesen können sich bis zu acht Teilnehmer wahlweise verbünden oder gegeneinander wetteifern. Zur Veröffentlichung des Spiels stehen hierfür zwölf Karten bereit.Die Siedler: Neue Allianzen wurde von Ubisoft Düsseldorf entwickelt und wurde bereits 2018 angekündigt. Grund für die recht späte Veröffentlichung war unter anderem das negative Feedback im Anschluss an eine geschlossene Betaphase. Damals wurden unter anderem das recht chaotische Gameplay und ein zu starker Fokus auf den Multiplayer kritisiert.Apropos Kritik: Erst kürzlich hatte Ubisoft einen Echtgeld-Shop für das Spiel angekündigt - und damit natürlich nicht gerade für Begeisterung in der Siedler-Community gesorgt. Im Shop werden rein kosmetische Items wie Skins, Titel oder Grenzsteine verkauft. Außerdem gibt es Booster, welche die Menge erlangter Scherben erhöhen. Neben echtem Geld können diese Dinge auch mit Reliktteilen erworben werden, welche sich durch Mehrspieler-Partien und Herausforderungen verdienen lassen.Pünktlich zur Veröffentlichung der PC-Version hat Ubisoft den Termin für die Konsolenfassungen verraten: Los geht es auf Xbox, PlayStation und der Nintendo Switch in rund einem Monat am 23. März 2023. Das Spiel unterstützt sowohl Crossplay als auch Cross-Progression, wer möchte, kann also zusammen mit Freunden auf anderen Plattformen spielen und seine eigenen Fortschritte auf andere Systeme mitnehmen.