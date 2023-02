FritzOS-Update: AVM behebt Probleme mit neuer ZeroWaitDFS-Funktion

Der Routerhersteller AVM hat zum Wochenende ein neues Labor-Update für das erwartete große FritzOS-Funktions-Update 7.50 herausgegeben. Die neue Version adressiert bei der FritzBox 7590 AX noch bestehende Problem mit ZeroWaitDFS.

Fehlerbehebungen für FritzBox 7590AX Traffic-Class für Datenpakete nicht korrekt

WLAN-Geräte im 2,4-GHz-Band konnten sich nach einer Radar-Erkennung auf dem 5-GHz-Band (ZeroWaitDFS) nicht mit maximal 4 Datenströmen verbinden

Stabilität angehoben

Tipps für die Installation

ZeroWaitDFS ist dabei eines der neuen Features, das AVM für die neue Router-Firmware angekündigt hat . Bei ZeroWaitDFS geht es darum, dass man Wartezeiten für den Wechsel von Frequenzen eliminiert. ZeroWaitDFS erstellt eine ständig zugreifbare Liste mit verfügbaren Kanälen, damit ein Wechsel sofort erfolgen kann. DFS steht dabei für Dynamic Frequency Selection, also eine fortlaufende Frequenz-Auswahl je nach Begebenheit.Mit diesem neuen Update im Labor-Programm für die FritzBox 7590 AX geht es jetzt nur noch um den Feinschliff. AVM behebt laut den Release-Notes eine Reihe von kleineren Problemen und verbessert die allgemeine Stabilität der Firmware. Damit sieht es so aus, dass die Freigabe für alle Nutzer nicht mehr lange auf sich warten lässt. Die Update-Inhalte haben wir am Ende dieses Beitrags mit angefügt. Genaueres zu den einzelnen Neuerungen und Verbesserungen erfährt man wie immer bei AVM oder in unserer Übersicht zum neuen FritzOS.Mit der FritzBox 7590 hat AVM das erste Gerät bereits vor einigen Wochen mit dem neuen Funktions-Update bestückt und danach schon weitere FritzBoxen aktualisiert. In unserer Übersicht könnt ihr sehen, welche Geräte bereits FritzOS 7.50 erhalten haben und für welche es derzeit Labor-Updates mit der Vorschau gibt.Die Vorab-Versionen kann jeder testen, der Interesse hat, und die Geräte entweder selbst gekauft hat oder Editionen von 1&1 nutzt. Bei Routern, die bei anderen Providern angemietet wurden, kann das Update manuell meist nicht ausgeführt werden. Laut AVM werden nur nicht Provider-gebundene Modelle im Betatest unterstützt. Die neuesten Downloads gibt es für alle Modelle auf einer Übersichtseite, dort findet man auch Tipps für die Erstinstallation.