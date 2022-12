AVM verspricht: Freigabe von FritzOS 7.50 geht gleich im Januar weiter

AVM hat sich jetzt noch einmal zu den geplanten Freigaben des neuen Funktions-Updates FritzOS 7.50 geäußert. Nach dem Anfang Dezember die FritzBox 7590 als Erstes die neue Version bekam, werden weitere Modelle in Kürze folgen.

Wer bekommt das Update?

Diese Modelle erhalten FritzOS 7.50 7er-Reihe 7490*; 7510; 7520*; 7530*; 7530 AX*; 7583; 7590 AX* 6er-Reihe 6490*; 6590*; 6591*; 6660*; 6690* 6820 LTE; 6850 LTE*; 6850 5G*; 6890 LTE* 5er-Reihe 5491; 5530; 5590 4er-Reihe 4040*; 4060* Repeater 600; 1200*; 1200 AX*, 2400*; 3000*; 3000 AX; 6000* Powerline 1260E Legende Geräte mit Stern (*) sind durch erfolgte Laborupdates bestätigt, andere Modelle liegen innerhalb des 5-Jahres-Support. Bei der schon 2013 erschienenen 7490 wurde die Planung von AVM selbst bestätigt.

Genauer gesagt: Im Januar 2023 geht es munter weiter mit den finalen Veröffentlichungen des neuen Funktions-Updates.Eigentlich hatte AVM zuvor angekündigt, dass sie noch im Dezember die Freigabe für die nächsten Geräte planen. Daraus wird nun nichts mehr. Man kann nur spekulieren, woran es lag. Zuletzt gab es aber nur sehr wenige neu veröffentlichte Beta-Versionen, die meist nur wenige Änderungen mitbrachten. Ob unvorhergesehene Fehler die Freigabe behindern, ist nicht bekannt.Einzelheiten wurden bisher nicht verraten. Alle Geräte, die derzeit im experimentellen Labor-Programm getestet werden, bekommen aber in den kommenden Monaten FritzOS 7.50 beziehungsweise gleich dessen überarbeiteten Nachfolger, die FritzOS-Version 7.51.Die Liste der Geräte, für die das Update von AVM bereits bestätigt wurde, haben wir am Ende dieses Beitrags mit angefügt. Weiterhin erwarten Experten, dass es noch weitere Modelle geben wird, die später im Jahr 2023 ebenfalls ein Funktions-Update bekommen werden. Dazu gehört unter anderem die FritzBox 7583 und der FritzRepeater 600. Für diese Geräte gibt es zwar noch keine experimentelle Vorab-Version zum Ausprobieren, aber das dürfte auch in Kürze folgen.