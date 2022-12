Fritz-Labor-Update: AVM testet FritzOS-Version 7.5x auf mehr Geräten

Es gibt jetzt noch einmal ein großes Update für die experimentelle Vorab-Version von FritzOS 7.50 bzw. 7.51. AVM hat für mehrere FritzBox-Rou­ter und FritzRepeater im Rahmen der Labor-Updates neue Beta-Ver­sio­nen zum Testen zur Verfügung gestellt.

So bekommt man das Labor-Update auf den Repeater:

Das aktuelle FritzOS muss vorab installiert sein - zuerst schaut man also nach einem regulären Update.

Dann startet man die Installation der Laborversion:

Zuerst die Datei fritzrepeater-labor-yyyy-xxxxx.zip entpacken (zu finden auf der Sonderseite für die Beta-Updates)

Das Update selbst dann über die Benutzeroberfläche des FritzRepeaters durchführen (http://fritz.repeater): Über System/Update und FritzOS-Datei navigieren und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

Die Firmware wird auf den FritzRepeater übertragen. Anschließend startet sich der FritzRepeater neu. Es kann einige Minuten dauern, bis der Repeater wieder erreichbar ist.

Verbesserungen ab FritzOS 7.39 - 102330 (FritzBox 7530) System:

Behoben - Power/DSL-LED blinkte grundlos, wenn eine vorhandene Internetverbindung mit genutzt wurde und die LEDs abgeschaltet waren

Diese AVM-Geräte bekommen FritzOS 7.50

Enthalten sind vor allem Fehlerbehebungen. AVM testet jetzt zudem parallel FritzOS 7.39, was die Vorab-Version für das Funktions-Update FritzOS 7.50 ist, und FritzOS 7.51. In der Version 7.51 sind neben allen Neuerungen auch erste weitere Verbesserungen enthalten.Dabei sind Updates für die FritzBox 7530 und 7520, sowie für die FritzRepeater 6000, 3000 und ganz neu im Test dabei für die 1200.Das Beta-Update lässt sich über die Labor-Webseite von AVM beziehen. Dabei sein ist ganz einfach:AVM befindet sich auf der Zielgeraden für die Freigabe des Funktions-Updates an weitere Geräte. Bisher gibt es das fertige Update nur für Besitzer der FritzBox 7590. Es gibt noch keine Hinweise darauf, ob noch in diesem Jahr weitere Freigaben für andere Modelle erfolgen. Getestet wird aber auf jeden Fall noch weiter. Wir haben die Release-Notes für die FritzBox 7530 exemplarisch für die neuesten Updates am Ende dieses Beitrags mit angefügt. Die AVM-Webseite bietet auch Tipps für die Tests, kann aber für die Beta-Versionen keinen weiteren Support anbieten.Daher sollte man daran denken, dass das Ausprobieren, wie eigentlich immer bei Vorabversionen, auf eigene Gefahr erfolgt.Vielen Dank für die Übermittlung dieses News-Tipps