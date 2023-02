Experten: Google-Suche für Downloads zu nutzen ist immer gefährlicher

Auf der Suche nach einem Download? Das ist doch schnell bei Google eingetippt, lautet wohl oft die Antwort. Sicherheitsforscher warnen jetzt, dass die Suchergebnisse zu beliebter Software immer öfter prominent platzierte Werbung für Malware enthalten.

Den Download bei Google suchen: Beim Klicken besser genau hinschauen

Unverständnis für Google

Software und Updates immer schnell & sicher laden

Zusammenfassung Sicherheitsforscher warnen vor Malware in Google-Suchergebnissen.

Google bestätigt Anstieg von "Malvertising"-Aktionen.

Nutzung neu registrierter Domains als hochriskant eingestuft.

Empfehlung: Downloads nur von vertrauenswürdiger Quelle.

WinFuture bietet schnelle und sichere Downloads.

Suche nach Downloads immer prüfen.

Schon bisher war bekannt, dass man bei der Suche nach Downloads immer genau überprüfen sollte, von welcher Quelle man hier tatsächlich etwas herunterlädt. Die Landschaft der als Werbung prominent platzierten Links hat sich nach Ansicht der Experten von Spamhaus aber deutlich gewandelt. Demnach sind es Sicherheitsforscher eigentlich gewohnt, einen recht "moderaten Fluss von Werbung für Malware über Google Ads" zu beobachten. In den letzten Tagen zeigte sich dann aber plötzlich ein massiver Anstieg des "Malvertising" rund um bekannte Marken und Programme.Wie Spamhaus betont, passe diese Aktivspätspitze der Malware-Branche nicht zu den bisherigen Beobachtungen. "Das entspricht nicht der Norm" so die Experten. Wie man in Zusammenarbeit mit abuse.ch aufzeigt, hatte sich in den Google Ads am 30. Januar eine Thunderbird-Anzeige platziert, die zu einer gefälschten Download-Seite führt, wenig später wurden nachgeahmte Microsoft-Teams-Download-Seiten entdeckt. Spamhaus konnte außerdem eine ganze Reihe an Domains ermitteln, die über Google Ads beworben werden und sich als Bezugsquellen für Nvidia-Treiber und Software tarnen.Genau hier erhebt Spamhaus auch klare Kritik. Die Domains, die zur Verbreitung von Malware genutzt und auf Google beworben werden, sind oft nur wenig zuvor neu registriert worden. "In der gesamten Sicherheitsbranche wird die unmittelbare Nutzung neu registrierter Domänen mit hochriskanten Aktivitäten in Verbindung gebracht", so der Domänenexperte des Spamhaus-Projekts, Carel Bitter.Gegenüber Ars Technica wollte Google nicht zu der Kritik Stellung beziehen und liefert nur ein sehr allgemeines Statement, das die Beobachtungen der Forscher bestätigt: "Wir sind uns bewusst, dass es in letzter Zeit vermehrt zu betrügerischen Anzeigenaktivitäten gekommen ist. Wir arbeiten daran, diese Vorfälle so schnell wie möglich zu beheben."Wir von WinFuture verweisen an dieser Stelle natürlich sehr gerne auf unser schnelles und sicheres Download-Center , in dem ihr die aktuellen Versionen zu vielen beliebten Programmen herunterladen könnt, ohne unseriöse Weiterleitungen befürchten zu müssen. Hier stellen wir euch natürlich auch die neuesten Updates für Windows bereit.