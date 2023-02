Startup will Ballonflüge (*hust*) an Rand des Weltraums ermöglichen

Ballonfahrten haben derzeit nicht gerade den besten Ruf, das liegt natürlich an den jüngsten Abschüssen von Spionageballons und anderen unidentifizierten Objekten. Dazu "passend" hat nun ein japanisches Startup ein touristisches Fast-Raum­fahrt­pro­gramm vorgestellt.

Ausflug in 25 Kilometer Höhe

Zusammenfassung Japanisches Startup will touristisches Fast-Raumfahrtprogramm anbieten

Iwaya Giken & JTB Corp. bieten Flüge in Stratosphäre für ca. 180.000 Dollar an

Kosten für Flug mit Blue Origin zweistellige Millionen-Dollar-Zahl

Virgin Galactic knappe halbe Million Dollar, aktuell pausiert

Kugel aus Metall & Glas, Durchmesser ca. 1,5 m, Heliumballon auf 25 km Höhe

Bewerbungen noch bis Ende August, erste fünf Passagiere im Oktober

Flüge je nach Wetterlage, nur über Japan

Iwaya Giken

Viele von uns träumen davon, die Erde einmal aus dem Weltraum oder zumindest von sehr weit oben sehen zu können. Raumtourismus ist zwar heute schon möglich, für die meisten sind solche Trips aber unerschwinglich. So kostet ein Flug mit Jeff Bezos' Blue Origin eine zweistellige Millionen-Dollar-Zahl, wer zehn Tage zur International Space Station fliegen will, muss 55 Millionen Dollar an SpaceX überweisen. Günstiger ist ein Ausflug mit dem Spaceship Two von Virgin Galactic, denn dieser kostet eine knappe halbe Million Dollar - zumindest theoretisch, denn aktuell pausiert dieses Programm.Von den hohen Kosten und der begrenzten Verfügbarkeit will nun ein japanisches Unternehmen profitieren. Denn das Iwaya Giken genannte Startup will gemeinsam mit der Reiseagentur JTB Corp. Flüge oder besser gesagten Fahrten in die Stratosphäre anbieten.Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Associated Press (AP) sollen zwei Personen - ein Pilot und ein Passagier - in einer Kugel aus Metall und "Glas" Platz nehmen. Diese hat einen Durchmesser von etwa 1,5 Metern und wird mithilfe eines Heliumballons auf etwa 25 Kilometer Höhe gebracht, in der Stratosphäre können die Ballonfahrer die einzigartige Aussicht genießen, bevor sie (hoffentlich) sanft wieder in Richtung Erdoberfläche sinken.Das Ganze erinnert natürlich an den Ausflug von Felix Baumgartner, dieser schaffte es allerdings auf eine Höhe von 39 Kilometern. Der Flug mit einem Ballon von Iwaya Giken soll dabei "nur" etwa 180.000 Dollar kosten, auf diese Weise will man den Weltraum "demokratisieren", die Macher versichern dabei, dass die Reise "sicher, wirtschaftlich und sanft" sein wird.Aktuell nimmt das Unternehmen Bewerbungen für einen solchen Ausflug an, diese sollen noch bis Ende August möglich sein. Im Oktober sollen dann die ersten fünf Passagiere bekannt gegeben werden, die Flüge werden danach je nach Wetterlage im Abstand von etwa einer Woche stattfinden - über Japan wohlgemerkt.